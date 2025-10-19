O vedetă OnlyFans a fost umilită la nuntă de jurămintele virale ale soțului ei, un Youtuber celebru. Ce a spus el despre ea, la altar

Vedeta OnlyFans McKinley Richardson a povestit, după divorțul de YouTuberul Jack Doherty, că s-a simțit extrem de umilită la ceremonia de nuntă. FOTO: Instagram

Vedeta OnlyFans McKinley Richardson a povestit, după divorțul de YouTuberul Jack Doherty, că s-a simțit extrem de umilită la ceremonia de nuntă când el a făcut mai multe jurăminte care au devenit virale. Ea „trebuia să îi promită că va găti, va face curat și va spăla rufele”, iar dacă se despărțeau nu mai avea voie să se întâlnească cu alți bărbați ”timp de 250 de ani”.

McKinley a vorbit pentru prima dată despre scandalul care a făcut înconjurul lumii, scrie The New York Post.

Richardson și Doherty s-au căsătorit, în noiembrie anul trecut, într-o ceremonie spontană la Las Vegas, transmisă live către cei 15,3 milioane de urmăritori ai lui Doherty. În timpul ceremoniei, momentul care a șocat internetul a fost acela în care vloggerul, cunoscut pentru farsele sale, i-a prezentat miresei un contract prenupțial chiar în fața celui care oficia nunta.

› Vezi galeria foto ‹

„Deci, shawty nu primește absolut nimic atunci când divorțez, chiar dacă o înșel”, a spus el, în fața familiei și a camerelor. „Dacă mă înșală, îmi datorează automat 10 milioane de dolari. Iar eu voi încasa 100% din veniturile ei de pe OnlyFans, chiar și după divorț.”

Doherty a continuat cu așa-zise „promisiuni” care au stârnit și mai multă indignare: Richardson „nu ar avea voie să vorbească sau să se întâlnească cu alți bărbați timp de 250 de ani” după o eventuală despărțire și ar „trebui să gătească, să facă curat și să spele rufele” indiferent de situație.

Clipul cu jurămintele a devenit rapid viral, iar internetul s-a întrebat dacă momentul a fost o glumă sau o umilință reală. La doar câteva luni după ceremonie, cuplul s-a despărțit, iar Richardson a părăsit vila de 3,5 milioane de dolari din Fort Lauderdale, Florida.

„A fost umilitor. Mi-a făcut tatăl să plângă”

Invitată în podcastul Camillei Araujo, McKinley a povestit cât de dureros a fost momentul, mai ales pentru familia ei:

„Jurămintele pe care le-a citit în fața tatălui meu… l-a pus să se ridice și l-a chemat în față, iar apoi a spus acele lucruri dezgustătoare. A fost extrem de lipsit de respect. Tatăl meu a plâns după. Mi-a spus: „A fost atât de umilitor”. M-am simțit groaznic.”

Richardson a declarat că nu știa absolut nimic din conținutul jurămintelor.

„Nu a fost nimic romantic. A fost jignitor și dur. După ceremonie, când am plecat, el a spus pe cameră: „Slavă Domnului că au plecat”. Sunt cei mai buni oameni, m-a durut enorm.”

Reacția online a fost pe măsură. Internauții au catalogat jurămintele drept „triste”, „șocante” și „umilitoare”. Mulți s-au solidarizat cu tânăra și cu tatăl ei.

Richardson a vorbit și despre relația lor, explicând că diferența între „Jack pentru cameră” și „Jack din viața reală” a devenit, în timp, insuportabilă. „La început era minunat. Respectuos, protector, atent. Dar omul care filma încontinuu nu mai era același cu cel de care m-am îndrăgostit.”

Cei doi au început relația la începutul lui 2023 și au devenit rapid un cuplu foarte vizibil online, apărând împreună în vloguri, livestreamuri și călătorii filmate pentru conținut.

În mai 2025, după ce fanii au observat dispariția lui McKinley din clipurile lui Doherty, acesta a confirmat oficial despărțirea, declarând într-un podcast că relația „a fost reală”, dar afectată de presiunea conținutului non-stop: „Live-urile ne-au mâncat timpul și viața. Amestecul dintre business și relație a mers prea departe. Ea a fost minunată, dar oamenii nu vor înțelege niciodată complet ce era între noi.”