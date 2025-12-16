Oamenii sunt cuceriți de o casă istorică scoasă la vânzare, cu un interior amenajat spectaculos. Dar în fața ei ceva atrage atenția

2 minute de citit Publicat la 17:32 16 Dec 2025 Modificat la 17:49 16 Dec 2025

Clădirea a fost construită în anul 1874, iar o bună perioadă de timp a servit drept gară FOTO: Profimedia Images

O fostă gară transformată în locuință, situată lângă o cale ferată pe care circulă și în zilele noastre un tren istoric cu abur, a fost scoasă la vânzare în Marea Britanie, iar anunțul a stârnit un interes major.

Casa cu cale ferată la doar câțiva metri de ușa din față costă 750.000 de lire sterline, adică aproape 860.000 de euro - un preț care la prima vedere este mare, numai că locuința are un spațiu generos și este complet amenajată.

› Vezi galeria foto ‹

Impresionanta casă cu patru dormitoare este situată lângă celebra linie de cale ferată cu aburi de pe Insula Man, care funcționează încă din secolul al XIX-lea.

Construită în anul 1874, fosta clădire a gării a fost restaurată cu grijă și transformată într-o locuință spațioasă pentru o familie, păstrându-și în același timp farmecul feroviar.

Proprietatea unică are două camere de zi, o bucătărie, o cameră de utilități, un dormitor matrimonial cu dressing și baie proprie, precum și alte trei dormitoare și o baie de familie.

În total, locuința are o suprafață de aproximativ 280 de metri pătrați.

Este situată în Port Soderick și este scoasă la vânzare de agenția Black Grace Cowley, potrivit Luxury Property News.

Anunțul descrie casa drept o descoperire rară. „O oportunitate unică de a achiziționa o casă istorică, construită în 1874, frumos restaurată. Așezată în mijlocul naturii, această locuință individuală spațioasă, plină de caracter, îmbină farmecul atemporal cu confortul contemporan. În partea din spate se află grădini terasate, terase din lemn, straturi de flori și curți pavate”, se menționează în anunț.

Anunțul a stârnit în mod deosebit interesul celor pasionați de trenuri, care sunt cuceriți de ideea de a vedea un tren cu aburi trecând prin fața casei. Problema este că acest tren trece destul de rar pe linia ferată, iar locuința este situată într-o localitate de pe o insulă cu o populație de aproximativ 80.000 de oameni.