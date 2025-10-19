Orașul în care oricine poate mânca la restaurante cu stele Michelin cu doar 1 euro

În Marsilia sunt restaurante cu stele Michelin unde o masă completă poate costa doar 1 euro. FOTO: Instagram lerepublique.marseille

O nouă generație de restaurante schimbă radical conceptul de gastronomie rafinată în Marsilia. Aici, la un restaurant cu stele Michelin, o masă completă poate costa doar 1 euro, iar experiența culinară este la fel de spectaculoasă ca în cele mai exclusiviste localuri din Paris, scrie BBC.

În spatele fațadei elegante a restaurantului Le République, se servește prânzul. Meniul este o simfonie de arome provențale, toate pregătite de bucătarul premiat cu stele Michelin, Sébastien Richard. Printre clienți se numără turiști, localnici și oameni care, pentru prima dată, calcă pragul unui restaurant.

Le République însă nu este un restaurant obișnuit. Aproximativ 40% dintre clienți plătesc doar 1 euro pentru un meniu complet de trei feluri, iar printre angajați se află și persoane eliberate recent din închisoare. Localul este o întreprindere socială dedicată incluziunii și sprijinului comunitar, unul dintre cele zece de acest fel din Marsilia.

Un alt exemplu notabil este L’Après M, un fost restaurant McDonald’s preluat de foștii angajați după închiderea francizei. Echipa a cumpărat spațiul și l-a transformat într-un hub social care servește burgeri gourmet creați de un bucătar cu trei stele Michelin. În paralel, oferă și livrări gratuite de mâncare sănătoasă pentru persoanele nevoiașe.

Cel mai nou restaurant solidaire din oraș, Chaleur, s-a deschis în iunie 2025. La prânz, sala e plină de clienți care se bucură de o supă rece de castraveți cu scoici, smochine și semințe de dovleac prăjite. Un prânz complet cu vin costă 25 de euro, dar cei aflați în dificultate pot plăti doar 8 euro.

„Bunătatea e o formă egoistă de a mă simți împlinit”, spune cofondatorul Raphaël Raynard. „Ceea ce ne îmbogățește este să știm că munca noastră creează legături și îi ajută pe oameni.” Echipa a oferit recent 300 de mese gratuite muncitorilor aflați în grevă și servește zilnic cafele persoanelor fără adăpost din cartier.

Pentru cofondatoarea Nausicaa Roux, succesul acestor restaurante are rădăcini adânci: „Marsilia este un oraș-far, model de conviețuire. De 2.600 de ani, valuri de migranți — greci, evrei iberici, armeni — au adus aici culturi și ingrediente. Există o deschidere pe care nu o găsești în Paris sau Londra.”

Acești imigranți au modelat identitatea culinară a orașului: apa de flori de portocal din Orientul Mijlociu este esențială în biscuiții locali „navettes”, iar prin portul Vieux-Port au pătruns în Europa curmalele, roșiile și bananele.

În cartierul sărac La Cabucelle, unde venitul mediu este de doar 975 de euro pe lună, antreprenoarea Léna Cardo a deschis în 2024 Le Réfectoire, un spațiu care este în același timp restaurant, bibliotecă, creșă și centru de informare.

„În fiecare luni avem o profesoară de istorie care își oferă timpul voluntar pentru a preda istorie mamelor din cartier”, explică Cardo. „Marțea, un consilier oferă gratuit sfaturi profesionale. Suntem un loc unde o mamă poate învăța franceza, iar un tânăr își poate găsi un loc de muncă.”

Dar principala atracție rămâne mâncarea: specialitățile zilei costă în jur de 12 euro – de la file de doradă cu cartofi provensali până la tabouleh cu brânză de capră. În fiecare miercuri, bucătari originari din Congo sau Maroc gătesc pe rând, iar profiturile sunt reinvestite în activități socio-culturale locale.

„Am angajat persoane cu autism, mame singure care nu au mai lucrat de 20 de ani, oameni care nu știu să citească”, spune cofondatorul Sylvain Martin. „Avem atâtea povești, încât nici nu le pot enumera pe toate.”

Unii angajați provin chiar din închisoarea Baumettes, una dintre cele mai dure din Franța. Acolo funcționează un alt restaurant solidaire, Les Beaux Mets („Bucatele frumoase”), creat de celebrul chef Gérald Passedat, pentru a oferi deținuților calificare profesională și șansa unei vieți noi. 75% dintre cei formați acolo au obținut un loc de muncă sau o calificare după eliberare – un succes datorat în mare parte parteneriatului cu Le République.

La finalul cinei, clienții de la Le République primesc discret nota, indiferent de suma plătită. Restaurantele colaborează cu peste 100 de asociații caritabile care pot rezerva mese la prețul de 1 euro pentru persoanele în nevoie.

Dar ce se întâmplă dacă cineva profită de sistem pentru o masă ieftină? „Dacă ești suficient de egoist să trișezi, fă-o”, spune Martin. „E problema ta în fiecare dimineață, în fața oglinzii.”