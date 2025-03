Premiile Oscar 2025. "Anora", cel mai bun film. Adrien Brody şi Mikey Madison, cei mai buni actori. LISTA completă a câștigătorilor

Premiile Oscar 2025. "Anora", cel mai bun film. Adrien Brody şi Mikey Madison, cei mai buni actori. FOTO Profimedia Images

Filmul "Anora" a fost marele câştigător al celei de-a 97-a gale de decernare a premiilor Oscar, organizată duminică seară la Los Angeles, unde această peliculă regizată de cineastul Sean Baker a câştigat cinci trofee, inclusiv la categoria "cel mai bun lungmetraj".

"Anora", o tragicomedie ce prezintă povestea unei Cenuşărese moderne, o dansatoare de striptease din New York, care se căsătoreşte cu fiul răsfăţat al unui oligarh rus, s-a impus şi la categoriile "cea mai bună regie" (Sean Baker), "cea mai bună actriţă în rol principal" (Mikey Madison), "cel mai bun scenariu original" (Sean Baker) şi "cel mai bun montaj" (Sean Baker).

Performanţa acestei pelicule reprezintă o recunoaştere extraordinară din partea industriei de divertisment americane a unui cineast independent, Sean Baker, care a lucrat în mare parte în afara ei, realizând filme cu buget redus, precum "Tangerine" şi "The Florida Project".

Cel mai recent film al lui Sean Baker a fost însă un favorit al criticilor, iar succesul său la Oscar reprezintă un moment de afirmare pentru Neon, distribuitorul independent din spatele "Anora", care a ghidat anterior şi lungmetrajul "Parasite" către o statuetă pentru cel mai bun film în 2020.

Cu toate acestea, după ce a câştigat 40 de milioane de dolari la nivel global, "Anora" este, de asemenea, unul dintre câştigătorii cu cele mai mici încasări obţinute de "cel mai bun film" din istoria premiilor Oscar.

Însă majoritatea filmelor pe care organizatorii Oscarulor le-au premiat în acest an au fost realizate de producători şi companii independente. Este un semn al reticenţei marilor studiouri hollywoodiene, care îşi concentrează majoritatea resurselor pe francize, de a produce acest gen de filme pentru spectatori adulţi şi care domină sezonul premiilor cinematografice.

Acele superproducţii care au reuşit să obţină totuşi nominalizări la categoria "cel mai bun film", precum "Dune: Part Two" şi "Wicked", au obţinut câte două victorii, însă doar la categorii tehnice.

Adrien Brody ("The Brutalist") şi Mikey Madison ("Anora") - cei mai buni actori

Adrien Brody ("The Brutalist") şi Mikey Madison ("Anora") şi-au adjudecat cele mai importante premii de interpretare. Adrien Brody, câştigător în 2003 pentru rolul principal din "The Pianist", a interpretat rolul unui supravieţuitor al Holocaustului, un arhitect genial, dar cu probleme, în "The Brutalist", în timp ce Mikey Madison a obţinut o victorie surprinzătoare pentru interpretarea unei dansatoare de striptease presată să îşi anuleze căsătoria cu fiul răsfăţat şi imatur al unui bogat oligarh rus.

Mikey Madison, şocată de victoria ei de duminică seară şi care se aştepta să piardă premiul în faţa lui Demi Moore ("The Substance"), a declarat: "Am crescut în Los Angeles, dar Hollywoodul mi s-a părut întotdeauna atât de departe de mine, aşa că este incredibil să fiu astăzi aici, în această sală". Ea a continuat spunând că va continua să sprijine comunitatea lucrătorilor sexuali, numindu-se "un aliat" al acestora.

Trofeul lui Adrien Brody, unul dintre cele trei premii obţinute de filmul "The Brutalist" (alături de premiile pentru imagine şi pentru coloană sonoră), a venit după o serie de eşecuri care l-au îndepărtat pe actorul american de industria cinematografică. "Actoria este o profesie foarte fragilă. Indiferent unde te afli în cariera ta, indiferent de ceea ce ai realizat, totul poate dispărea. Şi cred că ceea ce face această seară mai specială este conştientizarea acestui lucru. Şi recunoştinţa pe care o am pentru că încă fac munca pe care o iubesc".

Kieran Culkin ("A Real Pain") a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar datorită interpretării unui bărbat cu probleme care face un tur al Poloniei împreună cu verişorul său, în timp ce Zoe Saldana ("Emilia Perez") a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar după ce a interpretat o avocată care, dezgustată de corupţia din justiţia mexicană, ajută un lider de cartel să scape de inamici după ce face tranziţia de gen.

Printre alţi câştigători importanţi, "I'm Still Here", o dramă de familie care se petrece în timpul dictaturii militare din Brazilia, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj internaţional. A fost pentru prima dată când Brazilia a câştigat această distincţie.

Filmul "Conclave" s-a impus la categoria "cel mai bun scenariu adaptat", iar "Flow", o aventură fantastică din Letonia despre eforturile unei pisici de a supravieţui unui potop apocaliptic, a câştigat premiul pentru cel mai bun lungmetraj de animaţie.

Conan O'Brien, un fost prezentator de televiziune devenit autor de podcasting, a găzduit pentru prima dată premiile Oscar, preluând acest rol de la Jimmy Kimmel, care a prezentat precedentele trei ediţii ale galei. Monologul său de deschidere a inclus mai multe ironii, de la faptul că spectacolul a început la ora locală 16:00 ("toată lumea de aici tocmai a luat brunch-ul") până la scandalul de pe reţelele de socializare care o vizează pe una dintre vedetele filmului "Emilia Perez", Karla Sofia Gascon ("Karla, dacă ai de gând să scrii pe X despre Oscaruri, numele meu este Jimmy Kimmel").

Cu toate acestea, Donald Trump nu a fost menţionat în mare parte, ceea ce a reprezentat o diferenţă evidentă faţă de ceremoniile Oscar anterioare din timpul primului său mandat şi din pauza de patru ani dintre administraţiile sale, când numele actualului preşedinte american a fost invocat în mod repetat. Au existat totuşi câteva aluzii la "vremurile noastre haotice", iar actriţa Daryl Hannah şi-a exprimat în mod public sprijinul faţă de Ucraina, al cărei lider a avut recent o întâlnire incomodă în Biroul Oval de la Casa Albă, însă majoritatea criticilor la adresa preşedintelui Trump au fost mai degrabă implicite decât explicite.

Gala s-a desfăşurat la puţin timp după unul dintre cele mai grave dezastre naturale din istoria oraşului Los Angeles, aspect reflectat de organizatorii premiilor Oscar prin omagierea pompierilor care au venit în ajutorul comunităţilor afectate de incendiile de vegetaţie, precum şi printr-un montaj care a evidenţiat numeroasele lungmetraje filmate în acest oraş, de la "The Long Goodbye" la "Licorice Pizza".

Ceremonia a inclus, de asemenea, un omagiu adus francizei "James Bond", care a ţinut prima pagină a ziarelor luna trecută după ce Amazon MGM a cumpărat controlul creativ asupra acestei serii de filme celebre. Introducând un spectacol muzical cu melodii din franciza dedicată agentului 007, precum "Live and Let Die" şi "Diamonds are Forever", actriţa Halle Berry i-a numit pe Barbara Broccoli şi Michael G. Wilson, producătorii acestor filme, "inima şi sufletul acestei francize".



De acum, într-un semnal al evoluţiei industriei de la Hollywood, un gigant al comerţului online, şi nu un studio tradiţional, va determina direcţia celei mai durabile francize din industria cinematografică.

Însă Sean Baker a fost cel care a apărat cu cea mai mare pasiune tradiţia cinematografică pe scena galei Oscar 2025, implorând publicul să sprijine cinematografele. "Cinematografele, în special cinematografele deţinute independent, se luptă să supravieţuiască. În timpul pandemiei, am pierdut 1.000 de săli în Statele Unite. Şi continuăm să le pierdem în mod regulat. Dacă nu inversăm această tendinţă, vom pierde o parte vitală a culturii noastre. Acesta este strigătul meu de luptă. Cineaşti, continuaţi să faceţi filme pentru marele ecran. Eu ştiu că o voi face", a adăugat regizorul şi scenaristul american.

Lista nominalizărilor şi câştigătorilor

Cel mai bun film: “Anora” - câştigător, “The Brutalist”, “A Complete Unknown”, “Conclave”, “Dune: Part Two”, “Emilia Pérez”, “I’m Still Here”, “Nickel Boys”, “The Substance”, “Wicked”

Cel mai bun regizor: Sean Baker - “Anora” - câştigător, Brady Corbet - “The Brutalist”, James Mangold - “A Complete Unknown”, Jacques Audiard - “Emilia Pérez”, Coralie Fargeat - “The Substance”

Cel mai bun actor în rol principal: Adrien Brody - “The Brutalist” - câştigător, Timothée Chalamet - “A Complete Unknown”, Colman Domingo - “Sing Sing”, Ralph Fiennes - “Conclave”, Sebastian Stan - “The Apprentice”

Cea mai bună actriţă în rol principal: Demi Moore - “The Substance”, Cynthia Erivo - “Wicked”, Mikey Madison - “Anora” - câştigător, Karla Sofía Gascón - “Emilia Pérez”, Fernanda Torres - “I’m Still Here”

Cel mai bun actor în rol secundar: Yura Borisov - “Anora”, Kieran Culkin - “A Real Pain” - câştigător, Edward Norton - “A Complete Unknown”, Guy Pearce - “The Brutalist”, Jeremy Strong - “The Apprentice”

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Monica Barbaro - “A Complete Unknown”, Ariana Grande - “Wicked”, Felicity Jones - “The Brutalist”, Isabella Rossellini - “Conclave”, Zoe Saldaña - “Emilia Pérez” - câştigător

Cel mai bun scurtmetraj animat: “Beautiful Men”, “In the Shadow of Cypress” - câştigător, “Magic Candies”, “Wander to Wonder”, “Yuck!”

Costume: “A Complete Unknown” , “Conclave” , “Gladiator II”, “Nosferatu”, “Wicked” - câştigător

Scurtmetraj live-action: “A Lien”, “Anuja”, “I’m Not a Robot” - câştigător, “The Last Ranger”, “The Man Who Could Not Remain Silent”

Machiaj şi coafură: “A Different Man”, “Emilia Pérez”, “Nosferatu”, “The Substance” - câştigător, “Wicked”

Coloană sonoră: “The Brutalist” - câştigător, “Conclave”, “Emilia Pérez”, “Wicked”, “The Wild Robot”

Scenariu adaptat: ”A Complete Unknown”, “Conclave” - câştigător, “Emilia Pérez”, “Nickel Boys”, “Sing Sing”

Scenariu original: “Anora” - câştigător, “The Brutalist”, “A Real Pain”, “September 5”, “The Substance”

Lungmetraj animat: “Flow” - câştigător, “Inside Out 2”, “Memoir of a Snail”, “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”, “The Wild Robot”

Imagine: “The Brutalist” - câştigător, “Dune: Part Two”, “Emilia Pérez”, “Maria”, “Nosferatu”

Lungmetraj documentar: “Black Box Diaries”, “No Other Land” - câştigător, “Porcelain War”, “Soundtrack to a Coup d’Etat”, “Sugarcane”

Scurtmetraj documentar: “Death by Numbers”, “I Am Ready, Warden”, “Incident”, “Instruments of a Beating Heart”, “The Only Girl in the Orchestra” - câştigător

Montaj: “Anora” - câştigător, “The Brutalist”, “Conclave”, “Emilia Pérez”, “Wicked”

Lungmetraj internaţional: “I’m Still Here” - câştigător, “The Girl with the Needle”, “Emilia Pérez”, “The Seed of the Sacred Fig”, “Flow”

Cântec original: “El Mal” din “Emilia Pérez” - câştigător, “The Journey” din “The Six Triple Eight”, “Like a Bird” din “Sing Sing”, “Mi Camino” din “Emilia Pérez”, “Never Too Late” din “Elton John: Never Too Late”

Scenografie: “The Brutalist”, “Conclave”, “Dune: Part Two”, “Nosferatu”, “Wicked” - câştigător

Sunet: “A Complete Unknown”, “Dune: Part Two” - câştigător, “Emilia Perez”, “Wicked”, “The Wild Robot”

Efecte vizuale: “Alien: Romulus”, “Better Man”, “Dune: Part Two” - câştigător, “Kingdom of the Planet of the Apes”, “Wicked”.