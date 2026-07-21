"Preoții sexi" din Roma. Povestea calendarului celebru vândut în capitala Italiei. Cine sunt, de fapt, bărbații din fotografii

Povestea Calendario Romano, numit uneori și "calendarul cu bărbații atrăgători ai Romei". FOTO: Profimedia Images

În aproape orice magazin de suveniruri din centrul istoric al Romei poate fi văzut chipul unui tânăr îmbrăcat în haine preoțești, despre care mulți spun că seamănă cu actorul Matt Damon în tinerețe. Bărbatul apare pe coperta celebrului "calendar cu preoți sexi", denumit oficial "Calendario Romano". El și alți 12 bărbați sunt prezentați în fotografii alb-negru, câte unul pentru fiecare lună a anului, scrie The Washington Post.

Calendarul conține și informații scurte despre Vatican. Cumpărătorii pot afla, de exemplu, cum pot intra în farmacia Vaticanului, că au nevoie de o rețetă valabilă, sau cum poate fi obținută cetățenia celui mai mic stat din lume. Aceasta este acordată foarte rar și nu se dobândește automat la naștere.

Calendario Romano costă între 8 și 10 euro și a ajuns la al 24-lea an de apariție. A devenit un suvenir foarte căutat de turiști, mai ales datorită popularității de pe TikTok și Instagram, unde imaginile bărbaților au adunat milioane de vizualizări și sute de mii de aprecieri.

Există însă un detaliu important, și anume că aproape niciunul dintre acești bărbați nu este, în realitate, preot.

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Unul dintre cele mai neobișnuite suveniruri din Roma

Magazinele și chioșcurile din Roma vând numeroase calendare dedicate orașului. Unele prezintă pisici, monumente, imagini din filmul "Vacanță la Roma", pe Audrey Hepburn, pe Papa Leon al XIV-lea sau gladiatori atrăgători.

Calendario Romano, numit uneori și "calendarul cu bărbații atrăgători ai Romei", rămâne însă unul dintre cele mai neobișnuite și mai discutate. Identitatea bărbaților fotografiați a provocat numeroase speculații în ultimii 23 de ani.

Calendarul a fost creat în 2003 de fotograful venețian Piero Pazzi. La acea vreme, acesta lucra la o serie de calendare educative dedicate mai multor orașe și personajelor lor emblematice: gondolieri pentru Veneția și preoți pentru Roma.

De la lansare, conținutul calendarului a rămas aproape neschimbat. La fel s-a întâmplat și cu tânărul de pe copertă.

Cine este bărbatul de pe copertă

Giovanni Galizia avea numai 17 ani când a fost fotografiat de Piero Pazzi pentru coperta calendarului. Fotograful, un prieten al familiei, i-a cerut tânărului originar din Palermo, Sicilia, să îmbrace haine preoțești și să pozeze în fața unei biserici din orașul său natal.

După aproape 23 de ani, Galizia are 39 de ani și lucrează ca manager al echipajului de cabină pentru o companie aeriană. El continuă să se amuze când oamenii îl recunosc.

"Este foarte amuzant când colegii sau prietenii se întorc de la Roma și îmi spun: «Ai un chip cunoscut».", a povestit el râzând.

Galizia nu a primit niciodată bani din vânzarea calendarului, dar spune că acest lucru nu îl deranjează. Așa prevedea înțelegerea inițială cu fotograful, iar niciunul dintre ei nu anticipase succesul pe care urma să îl aibă produsul.

Legendele apărute în jurul falsului preot

Pentru că identitatea sa nu era cunoscută publicului, în jurul lui Giovanni Galizia au apărut mai multe povești.

Una dintre cele mai răspândite teorii susținea că bărbatul ar fi fost un preot care a renunțat la sutană pentru femeia pe care o iubea. O altă versiune spunea că acesta ar fi acum un fost preot în vârstă de peste 80 de ani, retras din viața publică.

Niciuna dintre povești nu este adevărată, dar Galizia spune că îl amuză.

"Nu am frecventat niciodată cercurile clericale. Nu sunt preot", a precizat el.

Adevărul despre bărbații din calendar

În 2024, Piero Pazzi a devenit foarte cunoscut pe internet după ce a recunoscut că aproape niciunul dintre bărbații prezentați drept preoți nu era, de fapt, preot. Mai mult, unii dintre ei nici măcar nu erau italieni.

Potrivit fotografului, cei mai mulți erau modele sau voluntari. Alții participau la procesiuni religioase și au fost fotografiați de Pazzi în acele împrejurări.

Bărbatul care apare în luna aprilie, de exemplu, a fost fotografiat în timpul unei ceremonii din Sevilla, Spania, unde Pazzi a locuit pentru o scurtă perioadă.

Dezvăluirea a provocat un adevărat scandal și a ajuns să fie prezentată inclusiv în emisiunea americană "The Late Show With Stephen Colbert". Cu toate acestea, calendarul a continuat să se vândă foarte bine, iar numeroși cumpărători au rămas convinși că bărbații din fotografii sunt preoți adevărați.

Calendarul este cumpărat chiar și de preoți

Marialetizia D’Ilario conduce din 2013 un chioșc de ziare aflat în apropierea Pieței Sfântul Petru. Ea spune că, de-a lungul anilor, calendarul a fost cumpărat atât de turiști, cât și de preoți.

"Oamenii mă întreabă unde pot găsi preoți atât de frumoși. Le spun că, dacă aș ști, m-aș duce imediat la spovedanie. Aș fi prima păcătoasă din rând", a glumit femeia.

În perioada sa de maximă popularitate, în jurul mijlocului anilor 2010, Calendario Romano se vindea în aproximativ 75.000 de exemplare pe an.

Monirul Haque, care administrează de 18 ani un chioșc de ziare, spune că fotografiile rămân aceleași în fiecare an. "Mulți turiști, italieni și străini, îl cumpără în glumă. Majoritatea sunt femei, dar îl cumpără și unii bărbați", a explicat el.

Haque vinde aproximativ 600 de exemplare pe an. În 2025, însă, vânzările au scăzut din cauza apariției unui nou calendar cu aceeași temă: Calendario Gregoriano.

Calendarul rival care a ajuns în instanță

Calendario Gregoriano a fost distribuit pentru prima dată în 2025 și copiază îndeaproape formatul Calendario Romano. Pentru fiecare lună este prezentat câte un bărbat atrăgător, îmbrăcat în haine preoțești și fotografiat în fața unor biserici din Roma, Veneția sau Florența. Numele acestuia nu este menționat.

Cele două calendare sunt vândute deseori unul lângă celălalt. Monirul Haque spune că în 2025 a vândut aproximativ 400 de exemplare din Calendario Gregoriano, mai multe decât din Calendario Romano.

Piero Pazzi consideră că noul calendar îi copiază creația și a deschis un proces.

Giovanni Galizia spune că nici acum nu înțelege pe deplin cum a ajuns Calendario Romano un obiect atât de căutat. Fotografia de pe copertă l-a transformat însă într-unul dintre cele mai ușor de recunoscut chipuri din Roma, timp de peste două decenii.

"Vă puteți imagina că, pentru o vreme, am fost mai popular decât calendarul cu Papa? Cine poate spune așa ceva?", a glumit el.