Prințesa Kate a întors toate privirile cu un colier de peste 100 de ani pe care regina Elisabeta a II-a a refuzat să-l poarte

Kate Middleton a ales un colier de ametist, cu o poveste de peste un secol, pe care regina Elisabeta a refuzat să îl poarte în public.. FOTO: Profimedia Images

Prințesa de Wales, Kate Middleton, a atras atenția la premiera mondială a filmului „Digger”, desfășurată la cinematograful Odeon Luxe din Londra, prin ținuta elegantă, dar mai ales prin bijuteriile istorice pe care le-a purtat. Kate a ales un colier de ametist, cu o poveste de peste un secol, pe care regina Elisabeta a refuzat să îl poarte în public.

Kate a ales un colier de ametist, decorat cu diamante și perle și completat de un pandantiv mare în formă de inimă. Bijuteria face parte din colecția de piese istorice a familiei regale britanice și are o poveste care se întinde pe mai bine de un secol.

Colierul a fost oferit în 1923 reginei-mamă Elisabeta, cu ocazia căsătoriei sale, de către regina Alexandra. Bijuteria a rămas în colecția regală timp de decenii, însă regina Elisabeta a II-a nu a purtat-o niciodată în public.

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Bijuteria a revenit în atenția publicului în 2012, când regina Camilla, pe atunci ducesă de Cornwall, a purtat-o la premiera filmului „Skyfall”, din seria James Bond.

La premiera filmului „Digger”, Kate Middleton a combinat colierul de ametist cu o pereche de cercei cu perle care au aparținut prințesei Diana. Alegerea a reunit astfel, în aceeași ținută, două piese asociate cu generații diferite ale familiei regale britanice. Colierul a fost pus în valoare de rochia mov cu decolteu adânc aleasă de prințesa de Wales, care a transformat bijuteria istorică într-un element central al apariției sale.

Purtarea unor astfel de piese este una dintre modalitățile prin care membrii familiei regale readuc în atenția publicului bijuterii istorice și păstrează legătura dintre generațiile familiei regale britanice.