Foto: Captură YouTube

Rihanna, una dintre cele mai iubite artiste din industria muzicii pop și R&B a realizat un filmuleț pentru Vogue în care le arată fanelor care sunt secretele sale în materie de make-up. Apreciată pentru look-ul său excentric, frumoasa cântăreață a prezentat chiar și câteva trucuri prin care ne ajută cum să scăpăm de imprefecţiuni.

De exemplu, de când a luat câteva kilograme în plus, artista are un truc prin care să-şi ascundă guşa. ''Tot ce trebuie să faci este să trasezi un triunghi sub bărbie, cu ajutorul corectorului, pentru a obţine o umbră şi, în acelaşi timp, efectul de subţiere''.

De-a lungul timpului, artista a lansat și o colecție de produse cosmetice, o colecție de haine și lenjerie, dar și un parfum pe care l-a numit ''Nude''.