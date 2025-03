Roy Ayers, cântăreţul cunoscut pentru hitul "Everybody Loves the Sunshine", a murit la 84 de ani

Legendarul artist Roy Ayers a încetat din viaţă în locuinţa pe care o avea în New York City. Sursa foto: Getty Images

Roy Ayers, legendarul vibrafonist, compozitor și producător american, a murit la 84 de ani. Potrivit mesajului făcut public de familia sa, cântăreţul cunoscut pentru hitul "Everybody Loves the Sunshine" a încetat din viaţă în New York City, au scris jurnaliştii de la CNN.

Decesul regretatului artist, care a fost un geniu al muzicii "soul", s-a produs marţi, după o lungă suferinţă, a anunţat familia lui într-o postare făcută pe Facebook. Momentan, nu a fost dezvăluită o cauză a morţii, conform CNN.

Roy Ayers "a trăit 84 de ani frumoși și îi vom simţi lipsa extrem de mult", a transmis familia sa în mesajul scris pe social media.

Pionier al genului jazz-funk și, de multe ori, numit "Nașul Neo Soul-ului", Roy Ayers a cântat şi a încântat milioane de oameni din întreaga lume vreme de mai bine de patru decenii. El era cunoscut pentru celebrul cântec "Everybody Loves the Sunshine", lansat în 1976 alături de trupa sa, Roy Ayers Ubiquity.

De-a lungul carierei sale, Roy Ayers a lansat peste 20 de albume și a influențat foarte mult muzica jazz, R&B, hip-hop, dar și muzica electronică. Muzica regretatului compozitor american a fost sample-ată de numeroşi artişti, printre care se numără: Tupac, Mary J. Blige, Common, Tyler, the Creator și Kanye West.

Familia lui Roy Ayers a anunțat că o celebrare a vieții și operei acestuia va fi organizată în curând. Regretatul cântăreţ s-a născut pe 10 septembrie 1940 în Los Angeles şi și-a început cariera ca artist de jazz post-bop.