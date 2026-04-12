Rutina de 4 minute din fiecare dimineață care îți garantează o zi de succes

Rutina poate fi făcută oriunde, iar fiecare pas durează aproximativ un minut. Foto: Getty Images

„Ziua bună se cunoaște de dimineață”, spune un proverb românesc. O dimineață organizată, un mic dejun savuros și o stare de spirit pozitivă setează tonul pentru toată ziua, spun la unison experți din mai multe domenii din toată lumea. Dr. Cindra Kamphoff a mers chiar mai departe și a propus o rutină de 4 minute, pe care o putem face fiecare dintre noi, care garantează o zi de succes.

Dr. Cindra Kamphoff, fondatoarea Mentally Strong Institute și antrenor de performanță mentală, a lucrat cu olimpici, echipe din NFL și directori executivi din Fortune 500, scrie CNBC. Ea își învață clienții să practice o tehnică mentală în patru pași, care oferă „o modalitate de a-ți începe ziua cu energie pozitivă și concentrare pozitivă”.

Rutina poate fi făcută oriunde, iar fiecare pas durează aproximativ un minut: „O poți face în timp ce îți usuci părul, îți mănânci micul dejun sau chiar în drum spre serviciu.”

Kamphoff spune că clienții ei i-au spus că se simt „mai încrezători, mai motivați” și mai concentrați după ce folosesc această tehnică. Iată cum funcționează:

Practică recunoștința

Timp de cel puțin un minut în fiecare dimineață, oprește-te din ceea ce faci și „gândește-te la lucrurile pentru care ești recunoscător”, a spus Kamphoff. Asta nu înseamnă că trebuie să te concentrezi doar pe lucrurile pozitive: „Poți fi recunoscător și pentru lucruri ușoare sau dificile.”

Ea a sugerat să-ți imaginezi un „montaj de momente importante” din relațiile, experiențele de viață și oportunitățile profesionale sau de afaceri care ți-au modelat parcursul.

Poate părea banal la început, dar „recunoștința este una dintre cele mai puternice emoții”, a spus Kamphoff. A-ți face timp zilnic pentru a recunoaște lucrurile pentru care ești recunoscător poate avea efecte pozitive pe termen lung, precum reducerea stresului și anxietății, îmbunătățirea concentrării și a somnului și dezvoltarea unei mentalități mai pozitive în general.

Amintește-ți obiectivul din spatele acțiunilor tal

Înainte să începi să te gândești la lista de sarcini, ia-ți un moment pentru a reflecta „de ce faci ceea ce faci”, a spus Kamphoff. „Majoritatea oamenilor se gândesc doar la sarcini și la lucrurile pe care trebuie să le facă pe parcursul zilei, în loc să se gândească la motivul real.”

Kamphoff a recomandat să „vizualizezi oamenii pe care îi vei influența în acea zi” și să reflectezi asupra modului în care „îți trăiești scopul prin munca ta.”

Un scop clar te poate face să te simți mai motivat și mai implicat la locul de muncă și poate chiar să îți prelungească viața, spune Kamphoff.

Stabilește intenții

Petrece un minut hotărând care sunt intențiile tale pentru ziua respectivă, dincolo de „lucrurile pe care vrei să le finalizezi”, a spus Kamphoff. Gândește-te la „cine vrei să fii” și cum „vrei să te prezinți” în lume.

Câteva exemple ar putea fi: „Astăzi îmi voi conduce echipa cu încredere” sau „Voi fi complet prezent la întâlnirile de azi.”

Definirea intențiilor te face, de fapt, mai probabil să le îndeplinești, potrivit lui Kamphoff: „Te ajută să te prezinți ca persoana și liderul care vrei să fii.”

Vorbește pozitiv cu tine însuți

În final, Kamphoff a recomandat dialogul interior pozitiv pentru a-ți crește forța mentală și încrederea. „Începerea zilei cu gânduri puternice și un mesaj puternic te ajută să construiești impuls,” a spus ea.

Întreabă-te: „Ce trebuie să gândesc despre mine, despre leadershipul meu și despre abilitățile mele pentru a-mi atinge viziunea?”

Ea a sugerat formularea unor afirmații care încep cu „Voi face”, „Pot” sau „Sunt”. De exemplu, dacă ești emoționat înainte de a susține un discurs în fața unui public numeros, îți poți spune: „Sunt cel mai bun vorbitor pe care oamenii l-au auzit vreodată.”

Aceste afirmații „te ajută să-ți amintești cine ești”, a spus ea. „Este puternic, pentru că ceea ce gândești despre tine devii.”