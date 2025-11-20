S-a aflat cine a fost cumpărătorul dispus să dea 12 milioane de dolari pe o toaletă de aur la o licitație

O toaletă din aur, vândută la licitație pentru 12,1 milioane de dolari (9,3 milioane de lire sterline), a fost achiziționată de Ripley's Believe It or Not!, după ce prima sa copie a fost furată din Palatul Blenheim în 2019, scrie BBC.

Lucrarea „America”, creată de artistul conceptual italian Maurizio Cattelan, este o toaletă complet funcțională, realizată din peste 101,2 kg de aur masiv de 18 karate.

Prima versiune a acestei lucrări a fost instalată inițial într-o toaletă publică la Muzeul Guggenheim din New York în 2016. A devenit din nou cunoscută în 2019, când a fost furată din Palatul Blenheim din Oxfordshire. După acest incident, a fost dezvăluită existența unei a doua toalete din aur, care a fost vândută la licitație marți, la Sotheby’s din New York.

Toaleta de 101 kg a primit o singură ofertă, iar prețul de pornire a fost determinat de valoarea aurului, estimată la aproximativ 10 milioane de dolari (7,6 milioane de lire sterline).

Deși casa de licitații nu a dezvăluit imediat identitatea cumpărătorului, Ripley's Believe It or Not! a fost dezvăluită după ce compania a scris pe Instagram: „Suntem extrem de entuziasmați”.

Ripley’s este o companie de divertisment care administrează muzee și acvarii din întreaga lume. Aceasta a atras atenția lumii în 2022, când i-a permis vedetei Kim Kardashian să poarte o rochie deținută de Marilyn Monroe la Gala Met.

Echipa Ripley's a anunțat că „explorează posibilitățile” ca oaspeților să li se permită să „ia loc pe acest obiect de aur”, adăugând că o astfel de oportunitate necesită „planificare serioasă” și „cineva suficient de curajos pentru a se asigura că totul merge în direcția corectă”.

Lucrarea „America” a obținut al doilea cel mai mare preț pentru o lucrare a lui Cattelan la licitație. Sculptura sa cu un Hitler îngenuncheat a fost vândută pentru 17,2 milioane de dolari (11,9 milioane de lire sterline) în 2016.

Tot marți, un tablou al artistului austriac Gustav Klimt a fost vândut pentru 236,4 milioane de dolari (179 milioane de lire sterline), devenind a doua lucrare cea mai scumpă vândută vreodată la licitație.