Alertă sanitară în România: Primul caz de virus Chikungunya din țara noastră, confirmat la un bărbat venit din Africa. Ce simptome are

30 Ian 2026

Virusul Chikungunya. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Autoritățile sanitare din România au confirmat primul caz de infecție cu virusul Chikungunya, la un pacient care a venit dintr-o zonă din Africa, unde boala este endemică, marcând astfel o premieră la nivel național.

Pacientul, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost diagnosticat după ce a prezentat simptome ce au atras atenția medicilor la spital, iar teste de laborator au confirmat prezența virusului.

Chikungunya nu este o boală răspândită în mod obișnuit în Europa și România, fiind întâlnită mai frecvent în Africa, Asia și America Latină.

Ce simptome are infecția cu virusul Chikungunya

Simptomele observate includ febră bruscă, dureri musculare și articulare intense, oboseală, dureri de cap și, uneori, erupții cutanate — tabloul clinic poate semăna inițial cu o gripă severă sau alte infecții virale.

În majoritatea cazurilor, simptomele se ameliorează în decurs de o săptămână, dar durerile articulare pot persista mai mult timp.

Virusul se transmite prin mușcătura țânțarilor infectați din specia Aedes — în special Aedes albopictus, cunoscut ca „țânțarul tigru” — și nu se transmite direct de la o persoană la alta.

Ministerul Sănătății și specialiștii epidemiologi monitorizează îndeaproape situația pentru a preveni apariția unor noi cazuri importate sau, eventual, a unei circulații locale a virusului.

Până în prezent, pacientul este în curs de recuperare sub supraveghere medicală, iar autoritățile recomandă consult medical imediat dacă apar simptome sugestive în perioada de după o călătorie în afara țării.