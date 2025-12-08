Investiții de 100 milioane de lei în paliație: spitale și ONG-uri din cinci județe primesc finanțare

sursa foto: Getty

Fonduri europene de aproape 100 de milioane de lei au fost atrase pentru dezvoltarea infrastructurii a opt unităţi medicale publice care oferă servicii de paliaţie în cinci judeţe din regiunea Centru, potrivit unui comunicat transmis luni de Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru, relatează Agerpres.

Investițiile vizează unităţi medicale din Braşov şi Victoria (judeţul Braşov), Aiud (judeţul Alba), Cristuru Secuiesc şi Vlăhiţa (judeţul Harghita), Târnăveni şi Luduş (judeţul Mureş), precum şi municipiul Sibiu.

„În calitate de Organism Intermediar pentru Programul Sănătate, către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru au fost repartizate încă opt contacte de finanţare, din partea Autorităţii de Management a Programului Sănătate. Astfel, la nivelul Regiunii Centru sunt acum în total 47 de proiecte gestionate de ADR Centru, finanţate din Programul Sănătate”, se arată în comunicat.

Proiectele fac parte din apelul „Investiţii în infrastructura unităţilor care furnizează servicii de paliaţie” și urmăresc dezvoltarea sau crearea de infrastructuri noi, prin lucrări de construire, extindere, modernizare sau reabilitare, precum și dotare cu echipamente.

Scopul este creșterea accesului populației la servicii publice de sănătate în domeniul paliației, inclusiv transformarea unor unități sanitare de acuți în centre care pot furniza astfel de servicii.

„Valoarea totală a celor opt contracte de finanţare se ridică la 206,4 milioane de lei, din care valoarea eligibilă este de aproape 100 milioane de lei. Beneficiarii celor opt proiecte sunt unităţi sanitare publice, coordonate de autorităţi publice locale şi ONG-uri care furnizează servicii de paliaţie, iar investiţiile vor fi realizate în municipiile şi oraşele Braşov, Aiud, Vlăhiţa, Târnăveni, Luduş, Sibiu, Cristuru Secuiesc şi Victoria”, precizează ADR Centru.

În total, Organismul Intermediar pentru Programul Sănătate din cadrul ADR Centru gestionează în prezent 47 de contracte de finanţare, în valoare totală de aproape 634 milioane de lei, aferente mai multor priorități din Programul Sănătate.