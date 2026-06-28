Îți place ceapa? Ce spune asta despre sănătatea ta viitoare

Persoanele cărora le place gustul și mirosul cepei par să aibă un risc mai mic de a dezvolta diabet de tip 2 sau hipertensiune arterială. Foto: Getty Images

Legătura dintre alimentație și sănătate este bine cunoscută, însă oamenii de știință încă încearcă să înțeleagă exact cum influențează anumite alimente riscul de îmbolnăvire. Un nou studiu internațional aduce în atenție un aliment surprinzător: ceapa, potrivit Science Alert.

Cercetătorii au descoperit că persoanele cărora le place gustul și mirosul cepei par să aibă un risc mai mic de a dezvolta diabet de tip 2 sau hipertensiune arterială. Descoperirea nu demonstrează că ceapa previne aceste afecțiuni, însă sugerează existența unei legături care merită investigată mai atent.

Pentru a ajunge la această concluzie, oamenii de știință au analizat date genetice și preferințe alimentare de la peste 160.000 de persoane cu vârste cuprinse între 37 și 73 de ani, incluse într-o bază de date medicală din Regatul Unit.

Analiza a identificat sute de conexiuni între gene și preferințe alimentare

Analiza a identificat sute de conexiuni între gene și preferințe alimentare, de la usturoi și grepfrut până la hrean, wasabi, fasole și obiceiul de a adăuga sare în mâncare. Totuși, una dintre asocieri a atras în mod special atenția cercetătorilor: legătura dintre preferința pentru ceapă și o variantă a genei OR2T6, implicată în percepția mirosurilor.

Pentru a verifica rezultatul, oamenii de știință au analizat și un al doilea grup, format din persoane de aproximativ 25 de ani. Și aici s-a observat aceeași asociere, ceea ce sugerează că această variantă genetică poate indica, indiferent de vârstă, dacă unei persoane îi place sau nu ceapa.

Acest aspect este important deoarece genele sunt stabilite încă de la naștere și nu sunt influențate de schimbările stilului de viață. De exemplu, o persoană diagnosticată cu diabet își poate modifica alimentația, însă nu își poate modifica moștenirea genetică.

Indicii despre relația dintre alimentație și apariția unor boli cronice

După stabilirea acestei conexiuni, cercetătorii au analizat alte baze de date genetice pentru a vedea dacă varianta genei OR2T6 este asociată și cu anumite probleme de sănătate. Rezultatul a arătat o probabilitate mai redusă de hipertensiune arterială și diabet de tip 2 în rândul persoanelor care au această caracteristică genetică asociată cu preferința pentru ceapă.

Metoda utilizată poartă numele de „randomizare mendeliană” și este folosită tot mai des în cercetarea nutrițională. Ea permite folosirea variantelor genetice ca indicatori ai unor comportamente alimentare, evitând astfel problemele cauzate de răspunsurile inexacte din chestionare sau de schimbările de dietă care apar de-a lungul vieții.

Potrivit autorilor studiului, genele responsabile de gust și miros ar putea oferi indicii mai precise despre relația dintre alimentație și apariția unor boli cronice. Cum gustul și mirosul influențează direct ceea ce alegem să mâncăm, acestea pot deveni instrumente valoroase pentru cercetările viitoare.

Dietele nesănătoase sunt asociate cu aproximativ 11 milioane de decese premature anual

Cu toate acestea, specialiștii avertizează că rezultatele nu demonstrează o relație directă de cauzalitate. Sunt necesare studii mai ample și desfășurate pe populații mai diverse înainte de a putea spune cu certitudine că preferința pentru ceapă influențează sănătatea.

O posibilă explicație ar putea avea legătură cu substanțele bioactive conținute de ceapă, cunoscute pentru efectele lor benefice asupra organismului. Deocamdată însă, această ipoteză rămâne în curs de investigare.

Cercetătorii consideră că adevărata valoare a studiului constă în demonstrarea faptului că analiza genelor responsabile de gust și miros poate oferi o nouă perspectivă asupra modului în care alimentația influențează sănătatea.