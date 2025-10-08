Ministrul Sănătății: „Vaccinarea HPV e importantă pentru noi toți. Trebuie să o promovăm”. Rogobete cere implicare din partea medicilor

Vaccinarea anti-HPV este asigurată gratuit pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani / Sursa foto: Getty Images

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri, în cadrul conferinței „Spune NU HPV - Alege să te vaccinezi”, organizată la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, că vaccinarea HPV este importantă pentru toţi şi trebuie promovată către pacienţi cât se poate de mult, în special de către medici, potrivit Agerpres.



„Vaccinarea HPV este importantă pentru noi toţi şi cred că este rolul nostru, al tuturor, dar în special al dumneavoastră, al medicilor, să o promovăm către pacienţi cât se poate de mult. N-am fost şi nu voi fi niciodată de acord cu vaccinarea obligatorie, dar doresc ca oamenii să aleagă dacă se vaccinează sau nu în cunoştinţă de cauză, iar pentru asta trebuie să-i informăm corect”, a afirmat Alexandru Rogobete, cu prilejul conferinţei "Spune NU HPV - Alege să te vaccinezi", organizată miercuri la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.



Managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, Cătălin Cîrstoiu, a spus că unitatea medicală pe care o conduce deţine toate resursele necesare pentru ca tinerii să poată beneficia de vaccinarea împotriva HPV în cele mai bune condiţii.



„Punem la dispoziţie atât specialităţile medicale implicate în acest proces: ginecologie, urologie, dermatologie, medici infecţionişti şi ORL-işti, precum şi un cabinet de vaccinare în ambulatoriul SUUB. Fiecare pacient este informat, consultat şi vaccinat corect şi în siguranţă. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti este, astfel, nu doar un loc unde tratăm boli, ci şi un centru unde prevenţia este o prioritate.

De aceea, mesajul nostru către comunitate este simplu: informaţi-vă, adresaţi-vă specialiştilor şi profitaţi de faptul că vaccinarea anti-HPV este acum disponibilă gratuit până la 26 de ani”, a susţinut Cîrstoiu, potrivit unui comunicat de presă.



La rândul său, Monica Mihaela Cîrstoiu, şeful Clinicii Obstetrică-Ginecologie din cadrul SUUB, a spus că vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenire a infecţiei cu HPV şi a bolilor grave pe care le poate cauza.



„Vaccinarea anti-HPV conferă un grad ridicat de protecţie împotriva leziunilor precanceroase de col uterin, cancerului de col uterin şi poate oferi protecţie şi faţă de neoplasmul anal, orofaringian, vulvar, vaginal şi penian. Cancerul de col uterin este o afecţiune care poate fi prevenită prin screening şi vaccinare şi poate fi vindecată dacă este depistată la timp şi tratată corespunzător”, a declarat medicul.



Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti oferă posibilitatea vaccinării în cadrul Ambulatoriului integrat, unde, între 1 martie 2024 şi 1 octombrie 2025, au fost vaccinate anti-HPV 650 de persoane, dintre care 579 (89,1%) fete şi 71 (10,9%) băieţi.



Începând cu 1 octombrie 2025, vaccinarea împotriva infecţiei cu HPV este asigurată gratuit pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani, prin Programul Naţional de Vaccinare. În acest context, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti continuă Campania "Spune NU HPV - Alege să te vaccinezi!", printr-o nouă iniţiativă care aduce în prim-plan opţiunile de vaccinare gratuită.



În cadrul campaniei, zeci de medici rezidenţi şi studenţi de la UMF Carol Davila au participat miercuri la o sesiune informativă desfăşurată în Amfiteatrul Mare al SUUB, unde specialiştii le-au prezentat importanţa vaccinării anti-HPV pentru prevenirea unor afecţiuni grave.



În ultimii 3 ani, la SUUB au fost 246 paciente cu tumori maligne de col uterin, 444 de paciente diagnosticate cu displazii de col uterin (tumori de col uterin cu evoluţii imprevizibile) şi 1.074 de paciente cu diverse tipuri de leziuni de col uterin.



Pe baza reţetei, vaccinarea anti-HPV se poate face în Ambulatoriul SUUB, zilnic, de luni până vineri, cu o programare în prealabil la numărul de telefon: 021.202.61.33 sau la adresa de e-mail: [email protected].

Ce trebuie ştiut despre vaccinarea anti-HPV: