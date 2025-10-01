Vaccinul anti-HPV este gratuit pentru tinerii de până la 26 de ani, începând de astăzi

Vaccinul anti-HPV este gratuit pentru tinerii de până la 26 de ani, începând de astăzi. Foto: Getty Images

Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani pot beneficia gratuit, începând de astăzi, 1 octombrie, de vaccinul anti-HPV, în cadrul Programului Național de Vaccinare.

Până acum, imunizarea era gratuită doar pentru adolescenți, iar pentru femeile de până la 45 de ani costurile erau suportate doar parțial.

Vaccinarea presupune trei doze administrate la un interval de câteva luni și oferă protecție împotriva tulpinilor virusului, responsabile pentru majoritatea cazurilor de cancer de col uterin.

În România, cinci femei își pierd viața în fiecare zi din cauza acestei boli, iar rata mortalității este de aproape trei ori mai mare decât media europeană.

Specialiștii atrag atenția că vaccinarea este la fel de importantă și pentru băieți, pentru că HPV poate provoca și alte tipuri de cancer. Imunizarea se face doar cu prescripție de la medicul de familie și în centre autorizate.