O ciupercă mortală, care „devorează din interior spre exterior”, s-ar putea răspândi pe măsură ce lumea se încălzește

Ciupercile patogene, responsabile pentru milioane de decese în fiecare an, se vor extinde semnificativ în regiuni noi pe măsură ce planeta se încălzește — iar lumea nu este pregătită pentru acest val silențios, avertizează un nou studiu, citat de CNN.

Ciupercile sunt peste tot. Acest vast regn biologic, care include de la mucegaiuri la ciuperci comestibile, prosperă în sol, compost și apă. Ele joacă un rol esențial în ecosisteme, dar pot deveni extrem de periculoase pentru sănătatea umană: infecțiile fungice ucid aproximativ 2,5 milioane de oameni anual, iar lipsa datelor exacte ar putea însemna că numărul real este mult mai mare.

Cu toate acestea, cunoașterea noastră despre aceste organisme, incredibil de adaptabile, este încă limitată — în special în ceea ce privește modul în care vor reacționa la încălzirea globală.

Ciupercile vor avea un impact global în următoarea perioadă

Un grup de cercetători de la Universitatea din Manchester a folosit simulări computerizate și prognoze climatice pentru a cartografia posibila răspândire viitoare a genului Aspergillus — un grup de ciuperci întâlnit frecvent la nivel global, responsabil de aspergiloză, o boală gravă care afectează în special plămânii.

Concluzia lor: anumite specii de Aspergillus își vor extinde semnificativ arealul odată cu agravarea crizei climatice, ajungând în regiuni noi din America de Nord, Europa, China și Rusia. Studiul, publicat recent, se află în curs de evaluare academică.

Milioane de decese din cauza paraziților

„Comparativ cu virusurile și paraziții, ciupercile sunt puțin studiate, însă hărțile noastre arată că patogenii fungici vor avea un impact global major în viitor,” a declarat Norman van Rijn, coautor al studiului și cercetător în domeniul schimbărilor climatice și bolilor infecțioase.

Interesul pentru acest subiect a crescut și datorită serialului HBO The Last of Us, în care o ciupercă mutantă infectează populația și o transformă în creaturi agresive. Deși este ficțiune, van Rijn speră că succesul serialului va atrage atenția asupra infecțiilor reale cauzate de ciuperci, care provoacă milioane de decese.

Persoanele cu risc

Aspergillus trăiește sub formă de filamente fine în solurile din întreaga lume. Eliberează un număr uriaș de spori microscopici care se răspândesc prin aer. Oamenii inhalează acești spori zilnic, iar majoritatea nu pățesc nimic, sistemul imunitar eliminându-i fără probleme.

Însă persoanele cu afecțiuni pulmonare precum astm, fibroză chistică sau BPOC, dar și cele cu imunitatea compromisă — pacienți cu cancer, transplant sau care au avut gripă severă ori COVID-19 — sunt în pericol.

Dacă sistemul imunitar nu reușește să elimine sporii, ciuperca începe să se dezvolte „și, spus foarte direct, începe să te consume din interior,” explică van Rijn.

Rată de mortalitate între 20% și 40%

Aspergiloza are o rată de mortalitate ridicată, între 20% și 40%. Diagnosticul este dificil, deoarece simptomele — febră, tuse — sunt comune și adesea confundate cu alte boli.

Van Rijn avertizează că agenții patogeni fungici devin tot mai rezistenți la tratamente, iar în prezent avem la dispoziție doar patru clase de medicamente antifungice. În contextul în care clima devine mai favorabilă ciupercilor, perspectivele sunt sumbre.

De exemplu, Aspergillus flavus, o specie care preferă climatul cald și tropical, și-ar putea extinde arealul cu 16% dacă emisiile de combustibili fosili rămân ridicate. Ar putea ajunge în nordul Americii, nordul Chinei și în Rusia.

Această specie provoacă infecții severe, este rezistentă la multe tratamente antifungice și afectează și culturile agricole — reprezentând o amenințare pentru securitatea alimentară. În 2022, Organizația Mondială a Sănătății a inclus A. flavus pe lista patogenilor fungici critici.

9 milioane de persoane din Europa ar putea fi în pericol

Aspergillus fumigatus, specie care preferă un climat temperat, este proiectată să se răspândească spre nord, către Polul Nord, pe măsură ce temperaturile cresc. Studiul estimează că până în 2100, arealul său s-ar putea extinde cu 77,5%, punând în pericol 9 milioane de persoane în Europa.

Pe de altă parte, regiuni precum Africa Subsahariană ar putea deveni atât de fierbinți încât Aspergillus să nu mai poată supraviețui acolo — ceea ce ar putea afecta negativ ecosistemele, întrucât ciupercile joacă un rol crucial în menținerea sănătății solului.

Pe lângă extinderea geografică, încălzirea globală ar putea face ciupercile mai rezistente la temperaturi ridicate, facilitând supraviețuirea lor în corpul uman.

Ciupercile ar supraviețui mai mult în corpul uman

Fenomenele meteorologice extreme — secetă, inundații, valuri de căldură — pot contribui și ele la dispersia sporilor pe distanțe mari. S-au observat creșteri ale infecțiilor fungice după dezastre naturale, cum a fost epidemia de după tornada din 2011 din Joplin, Missouri.

„Acest studiu despre Aspergillus atrage pe bună dreptate atenția asupra amenințării ciupercilor din mediu și a lipsei de pregătire pentru a face față schimbărilor de prevalență,” spune Elaine Bignell, co-director al Centrului pentru Micologie Medicală din cadrul Universității din Exeter.

Totuși, există multe incertitudini, iar cercetarea în acest domeniu este abia la început, adaugă ea.

Numărul de cazuri crește anual cu aproximativ 5%

Profesorul Justin Remais, specialist în sănătate publică la UC Berkeley, conduce un studiu pe peste 100 de milioane de pacienți americani și a identificat peste 20.000 de cazuri de aspergiloză între 2013 și 2023. Numărul de cazuri crește anual cu aproximativ 5%.

„Agenții patogeni fungici devin tot mai frecvenți și mai rezistenți la tratament, iar noi abia începem să înțelegem cum contribuie schimbările climatice la acest fenomen,” a declarat Remais.

„Oamenii sunt obișnuiți să audă despre boli cauzate de bacterii, virusuri sau paraziți, dar mult mai puțin despre cele provocate de ciuperci,” adaugă Bignell.

„Este absolut necesar să schimbăm această tendință, având în vedere cât de letale pot fi aceste infecții. În viitor, oricare dintre noi ar putea fi afectat.”