Paradoxul singurătății: afectează memoria, dar nu accelerează declinul mental

Foto: Getty Images

Un studiu amplu realizat pe peste 10.000 de adulți din Europa arată că singurătatea influențează memoria, însă nu grăbește îmbătrânirea creierului, așa cum s-a crezut până acum, scrie Neuroscience News.

Cercetarea, bazată pe date colectate timp de șapte ani (2012–2019) în cadrul proiectului SHARE study, a analizat evoluția funcțiilor cognitive la persoane cu vârste între 65 și 94 de ani, din 12 țări europene.

Singurătatea pare să nu afecteze viteza cu care memoria se degradează

Participanții care au declarat că se simt singuri au avut scoruri mai slabe la testele de memorie încă de la începutul studiului. Cu toate acestea, ritmul în care memoria lor s-a deteriorat ulterior a fost similar cu cel al persoanelor care nu se confruntă cu singurătatea.

Cu alte cuvinte, singurătatea pare să afecteze „punctul de plecare” al memoriei, dar nu și viteza cu care aceasta se degradează în timp.

Cele mai ridicate niveluri de singurătate au fost înregistrate în sudul Europei

Cercetătorii au evaluat memoria prin teste simple de reamintire a unor liste de cuvinte — atât imediat, cât și după un interval de timp. Nivelul de singurătate a fost măsurat prin trei întrebări legate de lipsa companiei, sentimentul de excludere și izolarea socială.

De asemenea, au fost luați în calcul factori precum activitatea fizică, implicarea socială, depresia, diabetul sau hipertensiunea.

Cine sunt cei mai afectați

Aproximativ 8% dintre participanți au raportat niveluri ridicate de singurătate. Aceștia erau, în general:

mai în vârstă

predominant femei

cu probleme de sănătate deja existente, inclusiv depresie, diabet sau tensiune arterială crescută

Geografic, cele mai ridicate niveluri de singurătate au fost înregistrate în sudul Europei (12%), urmate de est și nord (9%) și centrul continentului (6%).

Izolarea socială nu este un factor direct care accelerează apariția demenței

Autorul principal, Luis Carlos Venegas-Sanabria, subliniază că rezultatul a fost neașteptat:

„Faptul că singurătatea influențează semnificativ memoria, dar nu și viteza declinului acesteia în timp, a fost surprinzător. Sugerează că impactul este mai puternic la început decât pe parcurs.”

El adaugă că studiul evidențiază importanța abordării singurătății ca factor relevant pentru performanța cognitivă la vârstnici.

Rezultatele întăresc legătura dintre singurătate și funcționarea creierului, dar susțin ideea că izolarea socială nu este neapărat un factor direct care accelerează apariția demenței.

Specialiștii recomandă ca evaluarea nivelului de singurătate să fie inclusă în controalele medicale de rutină pentru persoanele în vârstă, pentru a identifica din timp pe cei cu un nivel cognitiv mai scăzut.

Totuși, autorii atrag atenția că studiul a tratat singurătatea ca pe un factor constant, deși, în realitate, aceasta poate varia de-a lungul vieții, în funcție de schimbările personale și de mediu.