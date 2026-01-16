Premieră istorică în medicină: A fost descoperit un mecanism-cheie care ajută organismul să dezactiveze inflamaţia

Cercetătorii au descoperit un mecanism-cheie care ajută organismul să dezactiveze inflamaţia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O echipă de cercetători de la University College London, Marea Britanie, a descoperit un mecanism-cheie care ajută organismul să dezactiveze inflamaţia, o realizare care „deschide o cale promiţătoare” către noi tratamente pentru bolile autoimune ce afectează milioane de persoane, transmite agenţia EFE, potrivit Agerpres. Concluziile au fost publicate vineri în Nature Communications.

Inflamaţia reprezintă prima linie de apărare a organismului împotriva infecţiilor şi leziunilor, însă atunci când nu este dezactivată în mod corespunzător, poate provoca afecţiuni grave, cum ar fi artrită, diabet şi multe altele.

Mecanismul prin care organismul decide să suprime răspunsul sistemului imunitar sau să-l facă mai puţin disproporţionat şi să înceapă procesul de vindecare a reprezentat un mister pentru oamenii de ştiinţă.

Molecule minuscule care împiedică inflamații cronice

Acum, acest studiu a determinat că anumite molecule minuscule derivate din grăsime, numite epoxi-oxilipine, acţionează ca frâne naturale asupra sistemului imunitar. Aceste molecule împiedică dezvoltarea excesivă a anumitor celule ale sistemului imunitar, cunoscute sub numele de monocite intermediare, care pot provoca inflamaţii cronice.

Pentru a-şi testa ipoteza, cercetătorii au administrat prin injecţie bacteria inactivată Escherichia coli unor voluntari umani sănătoşi, declanşând o reacţie inflamatorie de scurtă durată (durere, roşeaţă, căldură şi umflătură) similară cu cea care apare după o infecţie sau o leziune.

Voluntarii au fost împărţiţi în două grupuri: un grup profilactic şi un grup terapeutic.

Ambelor grupuri li s-a administrat un medicament numit GSK2256294 în momente diferite. Acest medicament blochează o enzimă cunoscută sub numele de hidrolază epoxidică solubilă (sEH), care descompune în mod natural epoxi-oxilipinele.

În cazul celor 24 de participanţi din grupul profilactic (12 au fost trataţi, iar 12 au primit un placebo) a fost administrat medicamentul cu două ore înainte de debutul inflamaţiei, pentru a se observa dacă această creştere timpurie a epoxi-oxilipinelor ar putea preveni modificările imunitare dăunătoare.

În mod curios, medicamentul nu a modificat simptomele externe

Cei 24 de participanţi din grupul terapeutic (jumătate trataţi, jumătate cu placebo) au primit medicamentul la patru ore după debutul inflamaţiei, imitând tratamentul propriu-zis odată cu apariţia simptomelor.

În cazul ambelor grupuri, s-a demonstrat că blocarea sEH creşte nivelurile de epoxi-oxilipină, accelerează dispariţia durerii şi reduce drastic nivelurile de monocite intermediare din sânge şi ţesuturi.

În mod curios, medicamentul nu a modificat în mod semnificativ simptomele externe, cum ar fi roşeaţa şi/sau umflarea.

Teste suplimentare au arătat că epoxi-oxilipina (12,13-EpOME) acţionează prin dezactivarea unui semnal proteic numit p38 MAPK, care determină transformarea monocitelor intermediare. Acest lucru a fost confirmat în experimente de laborator şi pe voluntari cărora li s-a administrat un medicament blocant p38, notează EFE citând constatările studiului.

„Descoperirile noastre dezvăluie o cale naturală care limitează expansiunea dăunătoare a celulelor imunitare şi ajută la calmarea mai rapidă a inflamaţiei”, a declarat cercetătoarea Olivia Bracken de la University College London, care s-a numărat printre autori.

„Concentrarea asupra acestui mecanism ar putea duce la tratamente mai sigure, care restabilesc echilibrul imunitar fără a suprima imunitatea generală, aşa cum se întâmplă în cazul tratamentelor actuale. Această descoperire deschide o cale promiţătoare către noi terapii”, a adăugat specialista.