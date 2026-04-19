Proiectul "Ora fără diabet": Lecţii esenţiale pentru sănătatea copiilor. „A mânca sănătos nu înseamnă restricții”

România ocupă primul loc în Europa la obezitate infantilă.

Alimentația haotică și sedentarismul sunt un pericol major pentru sănătate. Specialiștii atrag atenția că numărul copiilor din România diagnosticați cu diabet de tip II este în continuă creștere. Pentru a-i ajuta pe elevi să conștientizeze riscurile de a dezvolta boala și cât de important e sunt nutriția, sportul și somnul, departe de ecrane, continuăm și în acest an campania „Ora fără diabet, parteneriat pentru un viitor sănătos”. Proiectul național este o inițiativă Antena 3 CNN, în parteneriat cu Societatea Română de Diabet și Asociația pentru Responsabilitatea Socială PLAN B.

Ora fără diabet le-a adus multă bucurie elevilor de la Școala Gimnazială Gheorghe Corneliu din Domnești. Împărțiți în trei echipe, copiii au descoperit cum își pot crea singuri un mediu sănătos, alegând dintr-o multitudine de alimente și ingrediente.

„Roșiile conțin o substanță care se numește licopen și ea are nevoie de puțină grăsime ca să se absoarbă cât mai bine în corpul nostru”, a declarat Carmen Brumă, masterand în nutriție.

„În loc să mâncăm, de exemplu, șnițel, putem să facem pui la grătar sau cu totul altceva, fără să prăjim”, spune un elev.

„Mă distrez fiindcă i-am vizionat pe colegi cum găteau meniuri sănătoase și delicioase”, spune o altă elevă.

„Am pus la dispoziție copiilor atât alimente sănătoase, cât și nesănătoase, pentru că, vrând-nevrând, tentațiile sunt la tot pasul. Am vrut să îi facem să conștientizeze de ce este important să aleagă alimente care îi hrănesc și nu doar cele care îi satură. În familie ne dorim ca aceste informații să ajungă, apoi în familie, să discute cu părinții”, a declarat Raluca Costache, project manager Asociația PLAN B.

Prin joc, elevii au înțeles și câte beneficii ne aduce mișcarea, iar o altă atracție a orei fără diabet au fost bicicletele staționare personalizate.

„Am făcut câteva exerciții de sport care mi-au plăcut foarte mult”, spune o altă elevă.

„Ne place foarte mult această sesiune de exerciții sportive deoarece ne învață cum să le facem corect și este foarte bine pentru sănătatea noastră”, susține o altă elevă.

Pentru a conștientiza ce efecte grave pot avea ecranele asupra sănătății, copiii au trecut printr-un alt experiment în care au înțeles ce înseamnă un somn de calitate.

„Un copil, pentru a fi sănătos, energic și o stare optimă de sănătate trebuie să facă mișcare 60 de minute pe zi plus trei sesiuni de exerciții de forță cu propria greutate pentru stimularea musculaturii. Trebuie să mănânce echilibrat. Foarte important este să doarmă și să aibă un somn de calitate, între 9 și 12 ore la vârsta lor”, a mai declarat Carmen Brumă.

Campania „Ora fără diabet” este o inițiativă Antena 3 CNN, un parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov.

„Ce mi-a plăcut foarte mult la această oră fără diabet, eu fiind o persoană diabetică, că a avut o abordare educațională modernă. A mânca sănătos nu înseamnă restricții, înseamnă alegeri inteligente, așa i-am văzut eu, extrem de implicați în toate activitățile. Sper din tot sufletul să meargă acasă, să meargă în clasă, să ducă informația mai departe”, a declarat Ionela Lilian Ștefan, profesor la Școala Gimnazială „Gheorghe Corneliu”, Domnești.

Proiectul „Ora fără diabet. Parteneriat pentru un viitor sănătos” continuă și în alte școli din județul Ilfov.