Rogobete a discutat cu Medtronic despre modernizarea sistemului de sănătate românesc: Avem nevoie de acces mai rapid la inovaţie

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a avut vineri, în cadrul vizitei pe care o efectuează în SUA, o întrevedere cu responsabilul global pentru relaţia cu guvernele în cadrul Medtronic, Cherine Yassien, ocazie cu care a discutat despre modernizarea sistemului de sănătate românesc, notează Agerpres.

"Astăzi am avut o întâlnire foarte bună la Washington DC cu Cherine Yassien, responsabil global pentru relaţia cu guvernele în cadrul Medtronic - unul dintre liderii mondiali în tehnologie medicală şi inovaţie.

Am discutat deschis despre cum putem construi mai mult: un parteneriat real, orientat spre rezultate pentru pacienţi. România are nevoie de acces mai rapid la inovaţie, de servicii medicale mai eficiente şi de investiţii care să se vadă concret în spitale şi în viaţa oamenilor", a arătat ministrul Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Trei direcţii clare

Potrivit acestuia, discuţiile s-au concentrat pe trei direcţii clare: dezvoltarea de proiecte de cercetare-dezvoltare prin parteneriate public-private, investiţii în educaţia medicală şi formarea continuă a personalului, precum şi parteneriate strategice pentru creşterea calităţii serviciilor medicale, în special în domenii esenţiale precum cardiologia, chirurgia şi diabetul.

"Cred că un sistem de sănătate modern nu poate evolua în izolare. Companiile care investesc în tehnologie, în educaţie şi în oameni trebuie să fie parte din soluţie. Este responsabilitatea noastră, la nivel guvernamental, să creăm cadrul în care aceste colaborări să devină funcţionale şi să producă rezultate.

Parteneriatul cu Statele Unite, atât în zona publică, cât şi în cea privată, este esenţial pentru accelerarea acestei transformări. Nu reinventăm soluţii, ci le adaptăm şi le implementăm acolo unde funcţionează deja. Încrederea se construieşte prin colaborare şi prin rezultate. Încrederea ne face bine", a subliniat ministrul Sănătăţii, în postarea sa.