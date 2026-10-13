Rogobete avertizează că alegerile anticipate ar însemna un "dezastru" pentru Sănătate. "O aşa criză n-a mai fost de 20 de ani"

Alexandru Rogobete. sursa foto: Hepta

Fostul ministru PSD al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, marţi, în direct la Antena 3 CNN, că sistemul de Sănătate are nevoie urgent de rectificarea bugetară. El a adăugat că, dacă s-ar intra pe scenariul alegerilor anticipate, ar fi un "dezastru" pentru acest sistem, iar medicii ar putea ajunge în situaţia de a alege cărui pacient îi administrează tratamentul.

Rogobete a precizat că PSD va decide miercuri, într-o şedinţă, strategia în privinţa Guvernului Luca Niculescu.

(n.r. - veţi vota sau nu guvernul Luca Niculescu?) Rectificarea bugetară în sistemul medical este urgentă. Încă de la finalul lui august am anunţat pericolul ca programele naţionale importante, care finanţează acţiunile prioritare, vor intra în colaps financiar. Rectificarea este soluţia corectă, însă eu nu înţeleg de ce nu au scos din rezerva Guvernului câteva zeci de milioane pentru a evita această criză financiară în cele mai critice zone din Sănătate.

Mâine, PSD va avea Consiliul Politic Naţional, la ora 16.00, unde se va lua decizia finală pentru susţinerea sau cum se va proceda politic cu Guvernul Luca Niculescu.

Cum s-a ajuns aici? În primul rând, bugetul pe anul acesta a fost tăiat din pix cu 10% încă de la începutul anului. Iar bugetul a fost aprobat în aprilie. O mare parte din bani s-a dus pe plata facturilor din trimestrul 1, unde n-am avut buget. Costurile pentru materiale şi medicamente au început să crească şi asta a dus la epuizarea mai rapidă a bugetului, faţă de cum a fost estimat.

(n.r. Nicuşor Dan ar lua în calcul alegerile anticipate. cum ar arăta scenariul din UPU, din Ambulanţă, în tot acest timp?) Pentru Sănătate, dar nu doar, ar fi un dezastru. Alegerile anticipate nu se pot face mai repede de luna februarie, martie, aprilie. În toată această perioadă, România ar continua să funcţioneze cu un Guvern interimar, fără puteri depline. Nu va putea să administreze această ţară.

Cred că ajunge, cred că nu mai trebuie să demonstreze nimeni nimic, din punct de vedere politic. Ţara e într-un blocaj, cum n-a mai fost pe o durată atât de lungă. Chiar dacă nu ne iubim. Ar trebui să stăm la masă cu toţii, să găsim soluţii", a afirmat Rogobete.

Fostul ministru PSD al Sănătăţii a mai spus că putem ajunge în situaţia de a nu avea personal medical pentru cele 7 spitale noi care s-au construit prin PNRR.

"(n.r. - până la final de an în Sănătate e nevoie de 800 milioane lei, însă avem o nevoie urgentă de 227 milioane lei. CNAS nu mai are bani pentru noiembrie şi decembrie, ar fi necesare 6,4 miliarde de lei pentru spitale, servicii şi medicamente compensate) Cel mai important este să asigurăm finanţarea pentru sistemele de Urgenţă. Acolo nu poţi face pauză deloc. Zona de Urgenţe din Sănătate face parte din zona de securitate naţională.

(n.r. - sunt conştienţi liderii politici de gravitatea situaţiei?) Unii sunt, alţii nu sunt. Important e să finanţăm serviciile cât mai repede, pentru că Doamne fereşte de un accident gen Colectiv, de o explozie... toată coordonarea evenimentelor costă bani.

(n.r - ce vă spun oamenii?) Oamenii îmi spun de mult că sunt disperaţi. Încă din iulie s-a observat în unele spitale scăderi alarmante de stocuri. Am făcut din vară public acest risc ca, din toamnă, să intrăm într-un blocaj foarte grav.

Putem ajunge în situaţia ca medicul să aleagă cui administrează tratamentul. Această criză din Sănătate nu a mai fost de peste 20 de ani.

S-au dat în folosinţă 7 spitale noi, făcute prin PNRR. Am emoţii că nu vor putea fi ocupate toate posturile şi că degeaba sunt noi, pentru că, fără finanţarea resursei umane, nu vor putea fi utilizate la capacitate maximă", a încheiat Alexandru Rogobete.