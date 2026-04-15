Rogobete, despre discuţiile cu Pfizer, de la Washington: Vrem să convertim datoria în medicamente inovative pentru zona de Oncologie

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că discuţiile pe care le va purta, la Washington, joi, cu reprezentantii Pfizer se vor axa pe variantele prin care ţara noastră să-şi achite datoria de 600 de milioane de euro către compania farmaceutică. "Principala negociere pe care o vom avea pe masă ar fi să convertim această sumă de aproape 600 de milioane de euro în medicamente inovative pentru zona de Oncologie, în special, dar şi pentru zona de Boli Rare. Medicamente de care românii şi sistemul medical din România au nevoie", a afirmat Rogobete.

"Mâine vor avea loc întâlnirile cu reprezentanţii companiei Pfizer, vor fi membri din board-ul companiei, voi participa împreună cu ministrul Finanţelor. Noi doi suntem mandataţi de Guvernul României să purtăm aceste discuţii.

Propunerea noastră se va duce în două direcţii: Încercăm să introducem, în lista de medicamente compensate din România, produse, molecule, medicamente pe care Pfizer le are în portofoliu, dar nu le are incluse în lista de compensate. Iar această schimbare să se facă în contul datoriei pe care România o are de plătit către compania Pfizer.

A doua direcţie de discuţie, care reprezintă o prioritate pentru companie, ar fi accelerarea studiilor clinice pe care compania le poate desfăşura în România, prin investiţii în zona de R&D în special.

(care credeţi că ar fi rezultatul discuţiilor?) Îmi este greu să speculez şi nu vreau să mă antepronunţ. Mâine (n.r. - joi) va fi o primă discuţie de acest rang înalt cu reprezentanţii Pfizer. Sigur, în urma concluziilor, vom avea alte numeroase întâlniri de nivel tehnic. Nu se va lua o decizie, cu certitudine, mâine, dar vom deschide dialogul către o negociere absolut necesară", a declarat Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a dezvăluit şi ce alte întâlniri pentru zona de Sănătate mai are în SUA:

"Vin de la o întâlnire cu o mare companie farmaceutică, prezentă în România, cu care încercăm să avem parteneriate pentru zona de cercetare şi start up-uri. Şi întâlnirile de la Banca Mondială, unde particip o dată la 6 luni. România are proiecte importante cu Banca Mondială, în zona Sănătăţii. Vorbim aici de cele 3 spitale de arşi grav. Este evident că mai avem nevoie de cel puţin un centru în Bucureşti, dacă nu încă unul în zona de E sau N-E a ţării", a mai spus Rogobete.