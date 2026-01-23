România se confruntă cu o criză de medici care asigură urgenţele neurologice la copii. Spitalul "Gomoiu" nu mai preia astfel de cazuri

România se confruntă cu o criză de medici care asigură urgenţele neurologice la copii. Sursa foto: pixabay.com

Copiii cu boli neurologice grave pot fi trataţi în doar câteva spitale mari din România. Spitalul Alexandru Obregia este singurul din Bucureşti care asigură în prezent garda pentru urgenţele neurologice pediatrice. Aici ajung copii din toată ţara cu crize epileptice, deficite motorii sau cu accidente vasculare cerebrale. Presiunea este şi mai mare de când medicii de la Spitalul Victor Gomoiu din Capitală nu mai fac gărzi pentru această specialitate. Deşi s-a organizat concurs pentru ocuparea posturilor libere, nu au existat doritori.

Neurologia pediatrică este un domeniu deficitar în toată ţara, care numără doar câteva spitale unde se fac gărzi pentru această patologie. Din acest motiv singurul spital din Bucureşti care asigură garda pentru urgenţele pediatriace primeşte cazuri din toate spitalele.

"E foarte greu cu doi copii cu handicap să vii tocmai din Târgu Jiu, de 2-3 ori pe an, în Bucureşti", a afirmat un părinte.

"În secţia de neurologie pediatrică a Spitalului Obregia din Capitală ajung zilnic chiar şi 40 de pacienti, cel puţin un sfert sunt urgenţe. Printre aceştia se numără pacienţi de la Spitalul Victor Gomoiu şi de la alte unităţi meidcale din Bucureţti şi din ţară", a spus Cristina Ştefan, reporter Antena 3 CNN.

"Urgențele de neurologie pediatrică pot fi, de exemplu, când un copil pe care îl doare capul de 2 săptămâni, ar fi urgență pentru UPU, ar spune că nu, dar poate că acel copil are o tumoră cerebrală și noi știm să o recunoaștem. Deci consultațiile noastre pot să dureze de la jumătate de oră, trei sferturi de oră, peste o oră", a afirmat dr. Catrinel Iliescu, medic șef al secției clinice de Neurologie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic "Prof. Dr. Al. Obregia".

Rogobete a trimis Corpul de Control la Spitalul Gomoiu

Presiunea este mai mare acum în secţie de când Spitalul Victor Gomoiu din Capitală nu mai rezolvă astfel de cazuri, pentru că nu mai sunt medici care să facă gardă la neurologie. Deşi a fost organizat concurs pentru ocuparea posturilor libere nu au existat doritori.

"Am avut inclusiv Corpul de Control trimis la Spitalul Gomoiu, există raportul pe care îl analizăm acum şi încercăm să venim cu modificări şi soluţii, care să deblocheze această situatiă conflictuală", a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Copiii cu patologii grave neurologice se lovesc de bariere şi atunci când au nevoie de recuperare. La singurul Centrul de Recuperare din ţară cu dotări complete şi echipă multidisciplinară listele de aşteptare se întind şi pe 6 luni

România are doar 130 de neurologi pediatri, cei mai mulţi în Bucureşti şi Cluj.