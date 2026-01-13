Șapte spitale finanțate prin PNRR vor fi gata până în august 2026, anunță Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete: "Până în august 2026 încă șapte vor fi gata". Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți la Antena 3 CNN că până în luna august 2026 vor fi finalizate șapte spitale finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după ce în luna decembrie au fost terminate lucrările la noul pavilion al Spitalului Județean de Urgență Bistrița:

“În PNRR au rămas opt spitale. Nouă au fost mutate pe alte fonduri europene. Unul dintre spitale deja a fost finalizat la Bistrița, în decembrie. Urmează alte șapte în prima parte a acestui an.

Lucrurile sunt avansate. Le-am vizitat pe toate de mai multe ori, inclusiv astăzi am avut întâlniri tehnice cu constructorii. Nu mă aștept ca la spitalele din PNRR să avem probleme majore. Toate sunt la un procent foarte ridicat.

Până în august 2026 încă șapte vor fi gata. La acestea se adaugă două centre de arși grav, Timișoara și Târgu Mureș. Acestea se dotează cu echipamente medicale”.

Noul corp al Spitalului Județean de Urgență Bistrița-Năsăud, finalizat în decembrie 2025, urmează să fie dat în folosință în februarie 2026.

În luna noiembrie, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat investiții în nouă spitale care inițial erau prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit acestuia, Comitetul de Monitorizare al Programului Sănătate împreună cu reprezentanții Comisiei Europene au aprobat transferul din PNRR a celor 9 proiecte spitalicești majore pentru finanțare prin Programul Sănătate. "Am promis, se întâmplǎ! Investițiile în spitale continuă! Nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe – finanțate prin Programul Sănătate 2021–2027! Așa cum am spus de la început, investițiile în spitale nu se opresc. România are nevoie de unități medicale moderne, sigure și eficiente, cât mai repede”, a anunțat atunci Alexandru Rogobete.