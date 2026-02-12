Se schimbă regulile de eliberare a preparatelor cu substanţe stupefiante şi psihotrope în farmacii: Doar unii angajați mai au acces

Substanţele stupefiante şi psihotrope vor fi gestionate doar de anumiți farmacişti. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Eliberarea, prepararea, păstrarea şi evidenţa preparatelor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope vor putea fi realizate în farmacii doar de farmacişti cu drept de liberă practică, potrivit unui proiect de lege aprobat joi de Guvern.

Anunţul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

„Proiectul de lege clarifică regimul juridic al preparatelor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, pentru a răspunde evoluţiei consumului şi traficului ilicit de droguri şi pentru a asigura armonizarea legislaţiei naţionale cu reglementările internaţionale.

Toate plantele şi substanţele de acest fel care sunt prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi stupefiantele şi psihotropele (...) pot fi periculoase pentru sănătatea populaţiei şi sunt prevăzute în anexele acestui proiect de lege”, a declarat Ioana Dogioiu, joi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Nici asistenţii de farmacie nu mai au acces la ele

Ea a precizat, ca element de noutate, că în farmacii „eliberarea, prepararea, păstrarea şi evidenţa acestui tip de substanţe nu vor mai putea fi realizate decât de farmacişti cu drept de liberă practică, aprobat de Colegiul Medicilor şi Farmaciştilor”.

„Deci nu mai sunt la îndemâna inclusiv a asistenţilor de farmacie. Transportul şi distrugerea, de asemenea, acestor substanţe se fac în condiţii reglementate”, a completat Dogioiu.