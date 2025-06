Succes în tratamentul pentru leucemie. Două medicamente au fost mai eficiente decât chimioterapia și au oprit evoluția bolii

Un nou tratament pentru leucemie, bazat pe o combinație de medicamente și fără chimioterapie, a fost apreciat de oamenii de știință drept un „moment de referință” în tratamentul oncologic. FOTO Getty Images

Un nou tratament pentru leucemie, bazat pe o combinație de medicamente și fără chimioterapie, a fost apreciat de oamenii de știință drept un „moment de referință” în tratamentul oncologic, arată un studiu revoluționar desfășurat în Marea Britanie. Tratamentul, care are rezultate mai bune și este mai bine tolerat de pacienți, ar putea schimba modul în care este tratată leucemia limfocitară cronică (LLC), cea mai frecventă formă de leucemie la adulți, scrie Sky News.

Studiul s-a desfășurat în 96 de centre oncologice din Marea Britanie. Cercetătorii din Leeds și-au propus să evalueze dacă două medicamente țintite împotriva cancerului oferă rezultate mai bune decât chimioterapia standard la pacienții cu leucemie limfocitară cronică.

Un număr de 786 de persoane cu acest diagnostic au fost selectate aleatoriu pentru a primi fie tratament standard cu chimioterapie, fie un singur medicament țintit (ibrutinib), fie combinația de două medicamente țintite: ibrutinib și venetoclax, cu un protocol de tratament ghidat prin analize de sânge personalizate.

Cercetătorii au descoperit că, după cinci ani, 94% dintre pacienții tratați cu combinația ibrutinib–venetoclax erau în viață fără progresia bolii. Prin comparație, acest procent a fost de 79% pentru cei care au primit doar ibrutinib și de 58% pentru grupul tratat cu chimioterapie standard, conform datelor publicate în revista New England Journal of Medicine și prezentate la Congresul Asociației Europene de Hematologie din Milano, Italia. De asemenea, 66% dintre pacienții tratați cu noua combinație nu mai aveau celule canceroase detectabile în măduva osoasă după doi ani de tratament, față de niciunul dintre cei tratați doar cu ibrutinib și 48% dintre cei care au urmat chimioterapie.

Specialiștii au subliniat că noul regim terapeutic este mai bine tolerat decât tratamentele tradiționale.

Dr. Talha Munir, hematolog la Spitalele Universitare din Leeds și coordonatorul studiului, a declarat: „Studiul este un moment de cotitură. Am demonstrat că o abordare fără chimioterapie poate fi nu doar mai eficientă, ci și mai ușor de suportat pentru pacienți. Personalizând tratamentul în funcție de răspunsul individual al cancerului, intrăm într-o eră a medicinei cu adevărat personalizate.”

Catherine Whitfield, în vârstă de 63 de ani, din Farnley, West Yorkshire, a fost diagnosticată cu LLC în 2018, după ce a observat simptome precum sângerări gingivale, infecții repetate și dureri la nivelul gâtului.

Ea s-a înscris în studiul coordonat de Unitatea de Studii Clinice a Cancerului din cadrul Universității Leeds. „După trei ani de tratament, sunt încă MRD negativă – asta înseamnă că nu mai am celule canceroase,” a spus Whitfield. „Mi-am pierdut soțul din cauza cancerului. Știu cât de greu poate fi. Primul meu gând după diagnostic a fost că nu-mi voi vedea niciodată nepoții născându-se și crescând. Acum am doi nepoți, Drew și Alaia, și sunt o bucurie. Îmi amintesc în fiecare zi cât de prețioasă e sănătatea. Așa cum a fost prezentat studiul, totul a avut sens. Iar gândul la chimioterapie m-a speriat. Așa că am ales acest tratament - și a fost decizia corectă.”, a adăugat femeia.

Dr. Iain Foulkes, director executiv pentru cercetare și inovație la Cancer Research UK, care a finanțat studiul împreună cu companiile AbbVie și Johnson & Johnson, a declarat: „Rezultatele studiului FLAIR arată că putem oferi tratamente mai blânde și mai țintite pentru LLC, oferind pacienților mai mult timp de calitate alături de cei dragi. Sperăm ca aceste rezultate să deschidă noi opțiuni terapeutice pentru leucemie și alte forme de cancer hematologic, datorită eforturilor cercetătorilor din Leeds și din întreaga țară.”

Leucemia limfocitară cronică este cea mai comună formă de leucemie la adulți și afectează sângele și măduva osoasă. Deși în general nu poate fi vindecată, LLC poate fi controlată prin tratament. În Marea Britanie, sunt raportate aproximativ 4.000 de cazuri noi de LLC în fiecare an.