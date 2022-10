Scumpirea energiei îi face pe părinţi să reducă temperatura în casă. Totusi, când e prea frig pentru bebe

In zilele noastre, cu situatia economica actuala si previziunile nu prea roz a ceea ce va urma, suntem obligati, economic vorbind, sa gestionam cat mai bine consumul energie pe care o folosim zilnic.

Romanii devin mai constienti de costurile suportate cu intretinerea energetica a locuintei lor si incearca sa ia diferite initiative pentru a reduce costurile si a economisi bani.

Desi poate fi dificil sa stii cum poti face economii, exista lucruri te pot ajuta sa reduci consumul de energie. In acest fel o sa iti economisesti banii sau macar sa iti mentii consumul la un nivel mediu, desi costurile cu energia sunt in crestere si se doreste trecerea catre alternative mai ecologice, dar si gasirea unor modalitati de conservare si economisire a energiei.

Parintii care iau in considerare optiunea de a reduce temperatura in casa, ca si solutie pentru eficientizarea costurilor energetice, trebuie sa fie bine informati despre acest subiect. In incercarea de a economisi bani la facturile la energie, un efect clar al reducerii termostatului cu doar cateva grade se poate vedea pe tot parcursul anului. Conform studiilor, reducerea termostatului cu doar 1°C va putea economisi pana la 10% din costurile anuale de incalzire.

Totusi, care este temperatura ideala pentru casa ta?

Studiile au aratat ca europenii isi pastreaza casele la aproximativ 18°C, dar, daca vei intreba romanii care este temperatura ideala de confort, majoritatea vor spune in jur de 21°C. Temperatura ideala a camerei este de fapt aceeasi pe tot parcursul anului. Fie ca este vara sau iarna, aceasta ar trebui se incadreze intre 18 pana la 21 ° C.

Care este temperatura ideala a camerei pentru camera unui copil?

Conform site-ului CameraBebelusului , bebelusii au de obicei o temperatura a corpului putin mai ridicata, asa ca sunt mai sensibili la caldura decat majoritatea dintre noi. Cea mai buna temperatura in camera pentru bebelus este intre 16-20 grade Celsius sau 61-68 grade Fahrenheit.

Spre deosebire de adulti, bebelusii nu au control total asupra reglarii temperaturii, ceea ce inseamna ca sunt mult mai sensibili la temperatura ambientala; corpul lor nu se poate adapta. In consecinta, atunci cand in camera este o temperatura mai mare, bebelusii se lupta sa isi regleze temperatura centrala a corpului, ceea ce duce la un somn de proasta calitate si chiar la un risc crescut de sindrom de moarte subita.

Semnele ca unui bebelus ii este prea cald (pielea transpirata, parul ud, daca este fierbinte la atingere, daca are pielea inrosita, daca are o respiratie rapida, daca este nelinistit) sau ca ii este prea frig (gatul, burta sau spatele ii sunt reci) trebuie bine cautatate, si in functie de acestea, trebuie sa iti adaptezi temperatura ambientala.

Imbraca bebelusul in straturi de haine, in functie de temperatura

Desi ar trebui sa urmaresti temperatura camerei in care doarme bebelusul, nu este intotdeauna usor sa o cresti sau sa o micsorezi. Esential este sa imbraci copilul mic cat mai adecvat inainte sa-l asezi la somn in al sau patut de bebe si, de asemenea, sa folosesti propria judecata.

Pur si simplu adauga sau scoate articole de imbracaminte sau lenjerie de pat, in functie de temperatura. Astfel daca exista:

Temperatura camerei intre 18-20 grade: bebelusii se imbraca in salopete sau pijamale.

Temperaturi mai scazute de 18 grade: bebelusii se imbraca in hainute tricotate, combinezoane tricotate, se adauga paturici sau un pled tricotat pentru patut.

Temperatura ridicata (peste 20 de grade): body cu maneca scurta.

Temperatura foarte ridicata: bebelusii pot sa nu aiba nevoie de lenjerie de pat ci doar un cearceaf, iar de imbracat se pot lasa in body cu maneca scurta sau un body tip maieu.

Bebelusii nu au nevoie de camere cu temperatura ridicata, iar incalzirea pe tot parcursul noptii este rareori necesara. De asemenea, in loc sa risipesti energia electrica, stratificarea simpla a hainelor poate fi o alternativa la indemana. Pe e alta parte, daca in camera este foarte rece, rezista tentatiei de a-ti acoperi bebelusul intr-o paturica fara sa-l supraveghezi, deoarece acest lucru poate fi periculos pentru viata sa.