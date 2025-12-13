A murit actorul Peter Greene, cunoscut pentru rolurile sale celebre din „Pulp Fiction” și „Masca”

<1 minut de citit Publicat la 10:57 13 Dec 2025 Modificat la 10:57 13 Dec 2025

Peter Green, în rolul lui „Zed” din „Pulp Fiction”. Foto: Profimedia Images

Actorul Peter Greene, cunoscut în special pentru rolurile sale de negative, precum cel al personajului sadic „Zed”, din filmul „Pulp Fiction” al lui Quentin Tarantino, a fost găsit mort sâmbătă în apartamentul său din New York, la vârsta de 60 de ani, informează NBC.

Peter Greene mai este, de asemenea, cunoscut și pentru rolul lui Dorian, din comedia „Masca”, din 1994, cu Jim Carrey în rol principal.

Cauza morții lui Greene nu a fost încă dezvăluită.

„Nimeni nu juca roluri negative așa de bine cum o făcea Peter”, a declarat Gregg Edwards, managerul lui Green. „Dar avea, de asemenea, și o latură sensibilă pe care mulți nu o știau și o inimă de aur”.

Pe lângă aceste roluri, actorul amreican a fost apreciat pentru prestația sa din filmul „Clean, Shaven” (1993), unde a jucat un bărbat cu schizofrenie suspectat de crimă.

Peter Green a mai jucat în filme precum „Suspecți de serviciu” și „Training Day”.

Peter Greene s-a născut pe 8 octombrie 1965 în Montclair, New Jersey, și a început cariera în actorie în anii 1980, când s-a stabilit în New York.