Se pregătea să meargă la o petrecere și s-a gândit să-și onduleze părul. Rezultatul a fost îngrozitor și a făcut-o să regrete decizia

foto- Pexels

Chloe Carr și-a pierdut o mare parte din păr în timp ce și-l aranja cu ondulatorul.

Tânăra de 19 ani se pregătea să meargă la o petrecere și își dorea să aibă bucle. În timp ce se aranja, și-a prins părul în aparat și nu a mai reușit să-l scoată.

„Am fost atât de jenată, nu am vrut să arăt nimănui. Am stat pur şi simplu în casă şi am plâns mult. Am urmărit toate instrucţiunile. Acolo spunea să nu folosesc mai mult de 3 cm din păr şi chiar şi aşa, părul se tot bloca. La un momentdat a apărut pe ecran „ER2” şi am folosit porţiuni chiar mai mici”, a povestit studenta, potrivit DailyMail.

Apoi, s-a produs ceea ce nu credea că va avea ocazia să vadă vreodată. A rămas fără păr.

„M-am temut că mi-am ars şi scalpul pentru că era foarte fierbinte. Am scăzut temperatura, dar auzeam cum aparatul continuă să îmi tragă firele din cap. Nu am vrut să îl dezactivez pentru că nu puteam apăsa butonul de eroare”, a mai spus Chloe.