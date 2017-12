Secretele şoriciului de porc. Ce spun nutriționiștii

Nutriţioniştii s-au decis să devoaleze marile secrete ale şoriciului de pe porcul de Crăciun. In ultimii ani, soriciul de porc, care ocupa un loc de cinste printre aperitivele meselor de sarbatoare, a fost intors pe toate partile: ba ca are grasime, ba ca este greu digerabil, ba ca are toxine.

Soriciul are multa grasime

Realitate: grasimea este sub stratul de piele care constituie soriciul. Deci soriciul este aproape proteina pura (in substanta uscata), cu foarte putina grasime (15%). Slanina are grasime, jumarile pot avea grasime, carnea poate avea grasime dar soriciul in sine este pielea jupuita de pe porc. Are foarte putina grasime, este tesut conjunctiv, mai ales daca este si fiert/parlit/curatat.

Soriciul se digera greu

Realitate: pentru a digera acest tesut conjunctiv este, intr-adevar, nevoie de un aparat digestiv puternic. Asta inseamna dinti puternici, aciditate mare in stomac si apoi enzime proteolitice produse de pancreas. Deci la o persoana care mesteca bine, mananca sorici pe burta goala si are un pancreas normal, digestia soriciului va fi buna. Pentru ceilalti exista enzimele digestive, informează exquis.ro.

Soriciul are toxine

Realitate: Spre deosebire de proteinele musculare (carne), soriciul este mult mai curat, nu contine atat de multe enzime, hormoni, contaminanti, peptide bioactive, factori de crestere sau inflamatori etc. Realitatea este si ca daca mananci multa carne in aceasta perioada (in special tocata) ti-ar folosi un produs pentru detoxifiere.