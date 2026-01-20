Selly lansează o direcție de caritate dedicată comunităților din Tuzla și Costinești

Direcția de caritate Nibiru va avea, în prima etapă, un focus prioritar pe copiii care nu au acces la educație.

În urma unei acțiuni caritabile desfășurate în decembrie 2025, care a vizat sprijinirea mai multor familii aflate în dificultate, Selly a decis să transforme acest demers într-o direcție strategică pe termen lung, integrată în dezvoltarea proiectului Nibiru, se arată într-un comunicat de presă.

Ajutorul oferit la finalul anului trecut a avut un impact imediat și vizibil asupra beneficiarilor, confirmând o realitate cunoscută, dar adesea ignorată: există comunități și persoane pentru care sprijinul punctual poate face o diferență majoră. Tocmai acest impact favorabil a stat la baza deciziei ca începutul anului 2026 să fie dedicat construirii unei noi direcții de caritate asociate brandului Nibiru.

Această inițiativă va avea un focus clar asupra localităților Tuzla și Costinești, zone în care proiectul Nibiru se dezvoltă activ din punct de vedere economic. Dincolo de investiții, infrastructură și locuri de muncă, echipa proiectului consideră esențial ca această creștere să fie dublată de un angajament real față de comunitățile locale.

„Cred că orice business care se dezvoltă într-o comunitate are responsabilitatea de a contribui și la binele oamenilor care trăiesc acolo, mai ales al celor pentru care impactul economic general nu ajunge niciodată”, a declarat Selly.

Direcția de caritate Nibiru va avea, în prima etapă, un focus prioritar pe copiii care nu au acces la educație sau la resursele necesare pentru a merge la școală și pe vârstnicii aflați în situații vulnerabile, care nu mai pot munci și se confruntă cu lipsuri majore.

Pentru a putea identifica rapid și corect cazurile care au nevoie de sprijin, a fost pusă la dispoziție o adresă de e-mail dedicată semnalărilor din comunitățile vizate: [email protected] Această adresă are rol exclusiv de colectare a sesizărilor, urmând ca intervențiile să fie realizate într-un cadru transparent și responsabil, în colaborare cu parteneri specializați din zona umanitară.

Pe termen lung, inițiatorii proiectului își propun ca acest model de implicare socială să poată fi extins și în alte zone ale țării. În această etapă însă, prioritatea rămâne județul Constanța, acolo unde Nibiru crește și unde impactul pozitiv poate fi construit încă de la început, împreună cu comunitatea.





