Situația ușilor de baie din hoteluri a scăpat complet de sub control

Noua tendință în industria hotelieră este înlocuirea ușilor de baie cu perdele sau paravane din sticle FOTO: Getty Images

Să ne imaginăm următorul scenariu: ești într-o relație de câteva luni, lucrurile merg bine și decideți să faceți pasul următor - un weekend petrecut împreună. Alegi un hotel care pare ideal: zonă bună, mâncare delicioasă, recenzii excelente și un design descris drept „inedit”.

Însă, imediat după check-in, devine clar că experiența va fi mai intimă decât ai anticipat.

Baia camerei nu are ușă. Toaleta este amplasată într-o cabină mică, separată de pat doar printr-un panou subțire din sticlă sablată parțial. Silueta utilizatorului este vizibilă din aproape orice colț al camerei, iar partea inferioară a cabinei nu este deloc opacă. La toate acestea se adaugă lipsa oricărei izolări fonice.

Pentru unii, acest tip de design poate fi acceptabil. Pentru mulți alții, însă, reprezintă o problemă reală.

Designul neconvențional al băilor de hotel nu este o noutate. De la căzi amplasate la vedere în camerele de familie, la ferestre ale băilor cu jaluzele montate pe exterior sau uși glisante care nu oferă aproape nicio izolare, exemplele sunt numeroase și apar la hoteluri din toate categoriile de preț. De-a lungul timpului, mulți călători au ajuns să accepte această lipsă de intimitate ca pe un compromis inevitabil al experienței de vacanță.

Totuși, o simplă căutare pe platforme precum TripAdvisor sau Reddit arată că frustrarea este foarte mare.

Din această nemulțumire colectivă a apărut Bringbackdoors.com, un site care cataloghează hotelurile în funcție de existența sau absența ușilor la baie, relatează CNN. Platforma oferă o bază de date destinată celor care consideră intimitatea un criteriu esențial atunci când călătoresc.

Inițiatoarea proiectului este Sadie Lowell, specialistă în marketing din Statele Unite, stabilită în Europa. Deși obișnuită cu soluții de design neobișnuite în hoteluri, Lowell spune că experiența care a determinat-o să lanseze site-ul a avut loc în 2024, în timpul unei călătorii la Londra împreună cu tatăl ei.

Cei doi rezervaseră o cameră cu două paturi separate, însă baia nu avea deloc ușă. „Nu exista nici măcar o sugestie de ușă”, spune Lowell. Pentru ea, alegerea paturilor twin ar fi trebuit să implice automat un nivel ridicat de intimitate.

În lipsa unei modalități de a verifica acest detaliu înainte de rezervare, Lowell a decis să creeze o soluție. Bringbackdoors.com a devenit funcțional la jumătatea lunii octombrie 2025, iar popularitatea sa a crescut rapid, impulsionată de videoclipuri postate pe TikTok și de reacțiile utilizatorilor.

Până în prezent, site-ul a adunat aproximativ 800 de contribuții din întreaga lume și a fost menționat în mai multe publicații internaționale. Potrivit fondatoarei, interesul generat a depășit cu mult așteptările inițiale.

Pentru a reflecta diferitele niveluri de confort ale călătorilor, platforma clasifică hotelurile în mai multe categorii. Cele mai problematice sunt cele unde utilizarea toaletei în prezența altei persoane este practic imposibilă fără a părăsi camera. Alte hoteluri oferă „50% intimitate”, cu uși din sticlă și pereți parțiali, iar ultima categorie include băi care oferă doar intimitate vizuală, nu și fonică sau olfactivă.

Lowell afirmă că fiecare contribuție este verificată, fie prin fotografii, fie prin confirmări directe de la hoteluri.

Specialiștii în design hotelier recunosc că fenomenul nu este întâmplător. Paula O’Callaghan, designer premiat și partener în cadrul firmei HBA, spune că utilizarea sticlei sablate în băile de hotel a devenit populară în urmă cu aproape 30 de ani, odată cu deschiderea Park Hyatt Tokyo.

Inițial perceput ca un element avangardist, acest tip de design a fost ulterior preluat și reinterpretat, nu întotdeauna cu rezultate fericite. Potrivit lui O’Callaghan, în băile mici, astfel de soluții pot crea mai multe probleme decât beneficii, iar anumite reguli de bază nu ar trebui încălcate niciodată, în special în ceea ce privește amplasarea toaletei.

Deși tendința către băi deschise a fost susținută de mulți operatori hotelieri în ultimele decenii, reacțiile recente ale publicului indică o schimbare de atitudine. Hotelurile de patrimoniu, mai ales cele aflate în clădiri istorice protejate, rămân mai conservatoare în privința compartimentării, păstrând ușile ca element esențial al intimității.

Pentru cei care nu au bugetul sau posibilitatea de a alege astfel de hoteluri, Bringbackdoors.com oferă o soluție practică. Într-o industrie dominată de experimente de design, site-ul propune o idee simplă, dar clară: intimitatea încă contează.