Solistul Coldplay i-a avertizat pe spectatorii de la concertul unde CEO-ul Astronomer a fost prins cu amanta că vor fi filmați

Solistul trupei Coldplay, Chris Martin, i-a avertizat înainte pe spectatorii de la concertul din Wisconsin, unde un miliardar tech a fost prins cu amanta la „kiss cam”, că s-ar putea să fie filmați, transmite CNN.

„Ne-ar plăcea să vă salutăm pe unii dintre voi din mulțime. Vom folosi camerele noastre, iar unii dintre voi vor apărea pe ecran, așa că, vă rog, dacă nu v-ați machiat, o puteți face acum”, a spus Martin de pe scenă la Camp Randall Stadium din Madison, Wisconsin, conform unor înregistrări video postate pe rețelele sociale.

În timpul spectacolului, camera pentru săruturi (n.r. „kiss cam”) i-a surprins pe CEO-ul companiei Astronomer din New York, axată pe inteligența artificială, miliardarul Andy Byron, și pe colega sa de muncă, Kristin Cabot, șefa departamentului de resurse umane al firmei, în timp ce se țineau strâns în brațe, într-un videoclip care a provocat un val de reacții pe internet.

Imediat după ce camera cu săruturi i-a filmat și i-a proiectat pe jumbotron, solistul Coldplay, Chris Martin, a făcut un comentariu care a devenit viral, după ce i-a observat pe cei doi că se ascundeau de aparatul de filmat.

„Oh, uitați-vă la ăștia doi”, spune Chris Martin de la Coldplay mulțimii în timp ce cuplul se ascunde.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM