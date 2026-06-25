Stejarul secular al lui Robin Hood "a murit", mii de oameni povestesc despre copilăria petrecută acolo: "Era o legătură cu trecutul"

Un stejar de 1.200 de ani din Marea Britanie n-a mai făcut frunze anul acesta. Sursa foto: Getty Images

"Stejarul secular al lui Robin Hood", unul dintre cele mai cunoscute simboluri naturale ale Marii Britanii, nu a mai făcut frunze după sute de ani în care a atras generații de vizitatori în pădurea Sherwood. Copacul este legat de legenda lui Robin Hood, despre care se spune că s-ar fi ascuns acolo împreună cu oamenii săi. După ce au aflat vesta, numeroase persoane au început să povestească amintiri emoționante despre vizitele lor în pădure și despre copilăria petrecută în jurul acestui loc legendar, scrie The Guardian.

Joanna de Graaf, din Leicestershire, a povestit că a crescut în Nottingham și că mergea des cu familia în pădurea Sherwood. "Îmi amintesc cât de entuziasmată eram că puteam intra chiar în stejarul unde se spunea că se ascunseseră Robin Hood și oamenii lui. Iar pentru o fetiță din anii ’60, acolo era, desigur, și Lady Marian", a scris ea.

Joanna spune că a revenit la stejar, peste ani, împreună cu propriii copii, dar și cu prieteni veniți din diferite colțuri ale lumii. "Legenda lui Robin Hood este cunoscută peste tot. Tuturor le plăcea să viziteze pădurea, dar mai ales stejarul Major", a adăugat ea.

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Rosie Emery, care și-a petrecut primii ani ai copilăriei la Thoresby Hall, nu departe de pădurea Sherwood, își amintește cu drag de locul acela. "Îl iubeam. Cred că orele petrecute în interiorul acelui copac minunat mi-au influențat cariera, în care i-am învățat pe copii că tot ce este viu este conectat. Visam la Robin Hood și la Lady Marian", a povestit ea.

Ian a descris o amintire asemănătoare. "Una dintre cele mai frumoase amintiri ale mele din copilărie este o excursie cu școala la stejarul Major", a scris el. "Pe atunci aveam voie să intrăm în copac și îmi amintesc cât de uimit eram la gândul că vedeam aceleași forme, răsuciri și noduri ale lemnului pe care le-ar fi văzut și Robin Hood când se ascundea de șeriful din Nottingham."

"M-a surprins cât de trist m-am simțit când am aflat că una dintre marile comori naturale ale Angliei a murit", a mai spus Ian. "Chiar și mort, copacul încă stă în picioare și, cel puțin pentru mine, înseamnă foarte mult.", a adăugat el.

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Jens Binder, profesor asociat la Universitatea Nottingham Trent, a povestit că, de-a lungul anilor, a dus la stejar prieteni din Spania, Germania, Portugalia, Hong Kong, El Salvador, India și din multe alte locuri, indiferent de vreme sau anotimp. "Toți simțeau imediat cât de important este acest copac impresionant", a spus el.

Pentru Jens Binder, stejarul a fost întotdeauna o legătură directă cu trecutul. "Mă consolează gândul că pădurea Sherwood mai are și alți stejari extraordinari, mulți dintre ei ascunși mai bine în adâncul pădurii", a adăugat el.

Alte persoane au spus că moartea stejarului ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru protejarea pădurilor din Marea Britanie. "Este foarte trist să auzim despre moartea acestui copac emblematic, atât de important pentru istoria și legenda comitatului Nottinghamshire", a scris Guy Birkin. În calitate de președinte al clubului Annesley Archers, el a petrecut mulți ani printre copacii din zona Nottingham. "Stejarul Major a fost protejat pentru că era celebru, dar mulți alți copaci aproape la fel de bătrâni nu au același noroc."

Guy Birkin a subliniat că arborii ajută comunitățile să se adapteze la temperaturile tot mai ridicate, mai ales în orașe, și că timpul petrecut în pădure are efecte benefice asupra sănătății fizice și psihice. "Ar trebui să avem mai multă grijă de patrimoniul nostru de arbori, pentru noi și pentru generațiile viitoare", a spus el.

Copacul care a aprins imaginația atâtor generații va continua să trăiască în amintirile celor care l-au vizitat.

"Am iubit acest copac de când eram copil", a scris Pat Hutton, din Stroud, Gloucestershire. "Când mergeam să-l vizităm pe bunicul meu, care locuia în Worksop, plecând de acasă din Cleethorpes, găseam mereu timp să ajungem în pădurea Sherwood și să vedem stejarul Major. Cu imaginația mea de copil, îi vedeam pe Robin Hood și pe oamenii lui ascunzându-se acolo. Din păcate, nu l-am mai văzut de mulți ani, dar a rămas viu în memoria mea și acolo va continua să trăiască."

Legenda spune că haiducul Robin Hood a folosit trunchiul gol al stejarului - care, de fapt, era cauzat de ciuperci - drept ascunzătoare. Stejarul a avut multe nume, dar "Majorul" a rămas după ce copacul a fost menționat într-o carte din 1790 de maiorul Hayman Rooke - un fost soldat al armatei britanice care a locuit în Mansfield Woodhouse - la câțiva kilometri de Pădurea Sherwood - după ce a părăsit armata.

În iunie 2025, specialiştii au folosit echipamente speciale de irigații pentru a uda rădăcinile copacului, în încercarea de a-l proteja de temperaturile ridicate. Reg Harris, directorul unei firme de topografie a arborilor, care a declarat că a monitorizat starea de sănătate a copacului pentru RSPB în ultimii nouă ani, a adăugat: "Cel mai recent declin a corespuns cu cinci veri foarte calde și secetoase, în special în iulie 2022, când Marea Britanie a înregistrat temperaturi record de 40 de grade Celsius."