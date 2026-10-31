Acum 2,8 milioane de ani, vulturi uriași stăpâneau cerul și răpeau copiii strămoșilor noștri. Cum ar fi putut modela evoluția umană

Primii americani s-ar fi întâlnit cu teratornii, păsări carnivore uriașe, care își puteau înghiți prada întreagă. Ilustrație cu teratornii preistorici. Foto: Profimedia Images

După ce asteroidul care a ucis dinozaurii a lovit planeta, păsările gigantice au devenit prădătorii supremi timp de zeci de milioane de ani, iar oamenii s-au numărat printre prada lor. Un copil al strămoșilor noștri, în vârstă de doar trei ani, se plimba prin iarba savanei sud-africane acum 2,8 milioane de ani. El nu era conștient că era urmărit din cer. Fără avertisment, o pasăre enormă a intrat în picaj, l-a apucat și l-a mâncat, scrie BBC News. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional

Nu se știe cu siguranță ce fel de pasăre a mâncat bebelușul uman timpuriu, care a devenit cunoscut sub numele de „copilul Taung”. Însă urmele de înțepături de sub orbitele sale sunt compatibile cu cele ale ghearelor vulturului care își vânează prada în acest fel, adesea depozitând o parte din pradă într-un copac și ducând restul înapoi la cuib.

Epoca de piatră a fost o perioadă periculoasă pentru a trăi. Megafauna a ajuns să conducă lumea, iar primii oameni au trăit alături de mamuți, mastodoni, leneși uriași, pisici cu dinți de sabie și păsări uriașe.

Timp de zeci de milioane de ani, între căderea dinozaurilor non-aviari și Marea Eră Glaciară, cerurile au fost conduse de acești giganți. Domnia lor ar fi putut modela cursul evoluției umane în moduri profunde și trecute cu vederea. Se crede că unii și-au lăsat amprenta în legendele despre păsările care răpesc copii și care au supraviețuit în culturile din întreaga lume, mult timp după ce păsările în sine au dispărut.

Păsările monstruoase

Când dinozaurii non-aviari au dispărut, cerul a fost acoperit de praf și majoritatea plantelor au dispărut. Pentru animale, nu existau prea multă hrană în afară de semințe, dar acest lucru le convenea perfect păsărilor.

În absența prădătorilor, unele păsări mici, cu cioc, care trăiesc pe sol și au supraviețuit, au putut evolua în giganți. Unele erau erbivore, cum ar fi Dromornithidae din Australia, cunoscute sub numele de „rațele demonice ale dezastrului”: semănau cu rațele moderne, dar de 100 de ori mai mari și mai grele decât vacile.

Unele s-au înălțat pentru a deveni prădători oceanici uriași, cum ar fi cea mai mare pasăre zburătoare cunoscută care a trăit vreodată, Pelagornis sandersi din Carolina de Sud, cu anvergura sa masivă de 7 metri.

Altele, însă, au preluat rolurile lăsate vacante de dispariția unor prădători tereștri de top, precum tiranozaurii. Acolo unde există pradă mare disponibilă, evoluează prădători și mai mari.

Acestea erau păsările monstruoase cu care trebuiau să se confrunte strămoșii noștri.

Indicii moderne și antice

„De când există primatele, au existat și păsări răpitoare. Și păsările răpitoare s-au hrănit întotdeauna cu primate, inclusiv cu rudele noastre”, spune Scott McGraw, primatolog la Universitatea de Stat din Ohio, SUA.

Ecourile conflictului antic dintre strămoșii noștri și păsările gigantice pot fi văzute și astăzi în sălbăticie. Când McGraw a examinat rămășițele a peste 600 de primate moderne ucise de păsări, inclusiv acvile încoronate africane, în pădurea Taï din Coasta de Fildeș, a descoperit o asemănare remarcabilă cu urmele de gheare lăsate pe rămășițele „copilului Taung”.

„Într-o serie de cranii, maimuțele prezentau leziuni la nivelul podelei orbitale, o suprafață osoasă din interiorul orbitei, unde vulturul fie le scosese ochii cu ciocul, fie îi smulsese cu o gheară”, spune McGraw.

„Unul dintre recenzorii noștri a coborât la seiful cu fosile, l-a scos pe copilul Taung și a constatat că daunele erau identice”, a subliniat el.

McGraw consideră că păsările ar fi mâncat în mod obișnuit strămoșii noștri umani și că vânarea ar fi putut fi una dintre cele mai importante forțe selective din evoluția primatelor, specia din care fac parte oamenii.

„Dacă ne întoarcem acum și examinăm mai atent ansamblurile fosile umane care au fost colectate de-a lungul anilor, există șanse mari, acum că știm ce căutăm, să găsim daune suplimentare provocate de păsările răpitoare. Dacă ceea ce vedem în Taï este un indiciu, atunci acest lucru este normal”, a adăugat el.

Cum ne-au modelat păsările prădătoare evoluția

„Nu există nicio îndoială în arhiva paleoantropologică că primii oameni erau pradă. În special hominizii timpurii, precum puiul de Australopithecus africanus care a fost mâncat de un vultur”, spune James Cole, arheolog și decan al catedrei de științe aplicate de la Universitatea Brighton din Marea Britanie.

Cole spune că strămoșii noștri timpurii au fost hrana multor specii prădătoare.

„Cu siguranță am fost prădați”, spune el.

Nevoia de a scăpa de prădători, de la păsări la leoparzi , hiene și crocodili uriași, ar fi reprezentat o presiune evolutivă importantă asupra strămoșilor noștri. Se crede că a fi cina păsărilor uriașe ne-a modelat atât corpul, cât și mintea.

„Capacitatea noastră de a sta pe două picioare, de exemplu, ne-ar fi ușurat identificarea prădătorilor. Cooperarea și altruismul, interdependența și protecția reciprocă ne-ar fi putut ajuta, de asemenea. Mărimea grupului a devenit foarte importantă. Siguranța stă în numere”, adaugă Cole.

„Când vine vorba de evitarea păsărilor de pradă, cu cât grupul social este mai mare, cu atât mai bine”, spune și McGraw.

Spre deosebire de prădătorii care urmăresc prada, cum ar fi leii sau lupii, care își urmăresc activ prada, păsările răpitoare sunt adesea prădători care atacă în ambuscadă. Acvilele încoronate, spre exeplu, se ascund în copaci până la momentul potrivit.

Acest lucru indică faptul că tendința umană spre socializare ar fi putut fi determinată de nevoia de a evita în special păsările prădătoare, astfel încât mai multe persoane să poată supraveghea un atac surpriză, cunoscut sub numele de „efectul multor ochi”.

Cole spune că dimensiunile mai mari ale grupurilor ar fi putut contribui, de asemenea, la apariția limbajului.

„Într-un grup mare, începi să specializezi rolurile. Când unii oameni fac o anumită treabă, în timp ce alții fac altceva, acest lucru necesită coordonare. Și odată ce un grup începe să se fragmenteze astfel, coordonarea nu se poate baza doar pe linia vizuală.

Pentru ca o comunicare simplă, precum gesturile cu mâna, să funcționeze, oamenii trebuie să se poată vedea reciproc, dar atunci când trebuie să te coordonezi dincolo de linia vizuală, de exemplu pentru a avertiza asupra apropierii unui prădător, acolo începe cu adevărat limbajul să joace un rol”, explică el.

Presiunea de a evita moartea de sus ar fi putut chiar să declanșeze evoluția limbajului, sugerează McGraw. Dovezile arată că majoritatea primatelor folosesc alarme generalizate pentru diverse tipuri de prădători, același strigăt pentru un leu sau un leopard, de exemplu. Însă, în cazul păsărilor, primatele răspund cu strigăte specifice. Un astfel de comportament de semnalizare, sugerează McGraw, ar putea fi interpretat ca un precursor al limbajului uman.

Vulturii și teratornii Se crede că cea mai mare încrucișare între păsările gigantice și strămoșii noștri umani a avut loc în America. Primii americani s-ar fi întâlnit cu teratornii, păsări carnivore uriașe, care își puteau înghiți prada întreagă. Zburând deasupra uscatului, aceste păsări asemănătoare condorilor aveau o anvergură a aripilor de 6 metri și erau atât necrofage, cât și prădătoare. „Aceste păsări erau atât de uriașe, încât puteau zbura pur și simplu deschizându-și aripile și primind un curent ascendent”, spune Joanne Cooper, curator senior al colecțiilor anatomice aviare de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra. „Teratornii au stăpânit cerurile timp de aproximativ 25 de milioane de ani, dispărând acum aproximativ 10.000 de ani, mult după sosirea primilor oameni în Americi. Teratornii ar fi putut inspira legendele Pasării Tunetului”, spune Cooper. În mitologia amerindiană, Pasărea Tunetului are o anvergură colosală a aripilor și se crede că poate controla tunetele și fulgerele. Aiolornis incredibilis, specia cunoscută și sub numele de incredibilul teratorn, teroriza sudul Californiei și Nevada și avea o anvergură a aripilor de până la 5,5 metri. Mai la nord, în Oregon, Teratornis woodburnensis avea o anvergură a aripilor de 4 metri. Acest monstru al cerului a trăit acum aproximativ 12.000 de ani. Rămășițele sale au fost găsite alături de cele ale mamuților, mastodonților și leneșilor tereștri, precum și ale primilor oameni. La o jumătate de lume distanță, în Noua Zeelandă, legenda maori despre Te Hokioi, un vultur uriaș care răpea copii, se crede că se bazează pe o specie reală, enormul vultur al lui Haast, o specie dispărută. „Vulturul lui Haast era, în esență, un tigru zburător. Greutatea sa era de aproximativ două ori mai mare decât cea a unui vultur harpie adult, care se numără printre cei mai mari vulturi în viață. Vulturul lui Haast se hrănea cu o altă pasăre gigantică, dar care trăia pe sol, moa, înaltă de 4 metri. Vulturul gigantic se năpustea în jos, greutatea sa oferindu-i o accelerație considerabilă, și își lovea prada pe spate cu ghearele sale lungi de 10 cm, trântind-o la pământ”, explică Cooper. „Vedem aceste urme uriașe de gheare pe pelvisele unor moa”, spune Cooper, care observă că vulturul lui Haast ar fi fost la fel de capabil să atace oamenii. „Copiii ar fi fost absolut în pericol. Trebuie să fi fost minunat și terifiant”, adaugă ea.