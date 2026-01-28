Astronomii au descoperit planeta geamănă a Pământului. HD 137010 b „ar putea fi locuibilă”. Foto: Getty Images

O echipă internaţională de astronomi, condusă de cercetători din Australia, a identificat o planetă de dimensiuni similare Pământului, "potenţial locuibilă", situată la aproximativ 150 de ani-lumină de Terra, transmite miercuri agenţia Xinhua, preluată de Agerpres.

Planeta, cunoscută sub numele de HD 137010 b, orbitează o stea asemănătoare Soarelui şi este cu aproximativ 6% mai mare decât Pământul, a anunţat marţi, în jurnalul ştiinţific Astrophysical Journal Letters, echipa de cercetători condusă de Universitatea Southern Queensland (UniSQ).

Planeta candidată a fost descrisă drept "locul în care Pământul întâlneşte Marte", datorită dimensiunii sale similare cu cea a Pământului şi a distanţei până la steaua gazdă, comparabilă cu cea dintre Marte şi Soare, potrivit studiului realizat de cercetătorii UniSQ în colaborare cu Universitatea Harvard şi Universitatea Oxford.

În studiu, HD 137010 b este denumită "planetă candidată", deoarece este necesară cel puţin încă o observaţie pentru a i se putea confirma statutul de planetă.

Cercetătoarea UniSQ Chelsea Huang, una dintre cei zece autori ai studiului, a declarat că este vorba despre o exoplanetă - o planetă care orbitează în jurul unei stele din afara sistemului nostru solar - "cu adevărat interesantă". "De la descoperirea primei exoplanete, în urmă cu 30 de ani, am încercat mereu să găsim geamăna Pământului", a spus Huang, citată de ABC News.

Autorul principal al studiului, Alex Venner, a declarat că există o probabilitate de 50% ca planeta HD 137010 b să fie locuibilă. "Definiţia zonei locuibile, utilizată de astronomi, este zona din jurul stelei în care apa ar putea exista în formă lichidă", a declarat el. "Această planetă candidată se află într-adevăr la limita a ceea ce considerăm posibil în termeni de potenţială locuibilitate", a precizat cercetătorul.

Dacă planeta ar putea avea apă lichidă la suprafaţă depinde de condiţiile atmosferice

Chelsea Huang a notat că nu există nicio modalitate de a afla acest lucru cu tehnologia actuală. "Trebuie să aşteptăm dezvoltarea următoarei generaţii de instrumente pentru a afla masa acestei planete", a spus ea.

Celălalt scenariu plauzibil este că planeta ar putea avea un climat "bulgăre de zăpadă", cu minus 70 de grade Celsius, ceea ce o face de nelocuit.

Descoperirea acestei planetei s-a datorat activităţii unui grup online de pasionaţi de astronomie numit Planet Hunters, un proiect de ştiinţă cetăţenească, grup condus de Universitatea Oxford, din care a făcut parte şi Alex Venner.

După ani de calcule riguroase, el şi-a publicat cercetările, care au fost remarcate de agenţia spaţială americană NASA. "Este un obiect cu adevărat unic, având în vedere că există foarte puţine planete candidate cu parametri fizici similari", a spus Venner.

Cercetătorii trebuie să observe încă un tranzit pentru a confirma că HD 137010 b este o planetă şi nu o planetă candidată, se precizează în studiu. În cazul în care acest lucru se confirmă, aceasta ar fi singura lume stâncoasă cunoscută în zona locuibilă a unei stele asemănătoare Soarelui.

Jessie Christiansen, cercetătoare la Institutul de Ştiinţă Exoplanetară al NASA, a descris această descoperire drept "incredibil de tentantă... dar aproape sfâşietoare", deoarece studiul s-a bazat pe un singur tranzit. "Standardul de aur este de trei tranzituri", a precizat ea.

Cu toate acestea, Christiansen a spus că, dacă ar exista cel puţin încă un tranzit, planeta HD 137010 b ar fi singura planetă stâncoasă confirmată în zona locuibilă a stelelor asemănătoare Soarelui. "Ar fi ceva unic", a declarat ea.

"Nu cred că va revoluţiona domeniul în acest moment, deoarece nu există nicio modalitate de a confirma acest lucru, dar este cu siguranţă interesant şi captivant", a spus cercetătoarea.

Profesorul Jonti Horner de la UniSQ a fost de acord cu concluziile cercetării, însă a subliniat că se impune precauţie în ceea ce priveşte termenul "potenţial locuibilă". "Dacă aţi observa sistemul solar de pe o altă stea, aţi vedea trei planete pe care le-am considera potenţial locuibile - Venus, Pământul, Marte - şi doar una dintre ele este de fapt locuibilă", a declarat el. Aceasta este o "scurtă incursiune tentantă a ceea ce rămâne încă de descoperit", a spus Horner, precizând că HD 137010 b "este exact genul de planetă pe care toată lumea vrea s-o găsim".