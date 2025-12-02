Capsula spațială chineză Shenzhou-20, declarată necorespunzătoare pentru zbor, a fost trimisă înapoi pe Pământ pentru investigații

Capsula spaţială Shenzhou-20 era programată să revină la 5 noiembrie în China / Foto: Profimedia Images

Prima capsulă spaţială chineză cu echipaj uman declarată necorespunzătoare pentru zbor în timpul unei misiuni va fi trimisă înapoi pe Pământ pentru ca experţii să poată evalua îndeaproape daunele suferite, conform unei relatări de luni a postului public de televiziune CCTV, preluată de Reuters, potrivit Agerpres.

Capsula spaţială Shenzhou-20 era programată să revină la 5 noiembrie în China împreună cu echipajul său, la încheierea misiunii de şase luni a acestuia pe staţia spaţială Tiangong.

Însă, după ce echipajul Shenzhou-20 a descoperit o fisură în fereastra capsulei, chiar înainte de plecare, misiunea de întoarcere a fost amânată - o premieră în programul spaţial cu echipaj uman al Chinei.

Echipajul navei a fost nevoit să revină pe Pământ cu o altă capsulă spaţială, nouă zile mai târziu, Tiangong şi cei trei astronauţi aflaţi la bordul său rămânând temporar fără o capsulă aptă de zbor.

Decizia de amânare a misiunii de întoarcere a capsulei Shenzhou-20 s-a bazat pe cel mai rău scenariu

În faţa acestei situaţii, complexul industrial spaţial al Chinei s-a grăbit să ia măsuri, extinzându-şi programul de lucru pentru a realiza prima sa misiune de lansare de urgenţă, la 25 noiembrie, la doar 20 de zile după ce a fost anunţată amânarea iniţială.

Viitorul capsulei Shenzhou-20 avariate, andocată la staţia spaţială chineză, a rămas necunoscut până la relatarea CCTV de luni.

Ji Qiming, purtătorul de cuvânt al Agenţiei spaţiale chineze responsabilă cu zborurile cu echipaj uman, a declarat postului public că Shenzhou-20 va reveni pe Pământ fără echipaj, adăugând că, pe drumul de întoarcere, vor fi „obţinute cele mai autentice date experimentale”, fără a oferi însă alte amănunte.

Jia Shijin, unul dintre proiectanţii capsulei spaţiale Shenzhou, a oferit pentru CCTV detalii referitoare la mica fisură ce a modificat definitiv programul zborurilor spaţiale cu echipaj uman ale Chinei.

„Conform evaluării noastre preliminare, fragmentul de deşeu spaţial avea o dimensiune mai mică de un milimetru, dar se deplasa cu o viteză incredibilă.

Fisura rezultată se întinde pe o lungime de peste un centimetru", a declarat el. „Dar n-o putem examina direct pe orbită, o vom studia cu atenţie când Shenzhou-20 se va întoarce”, a explicat expertul.

Jia Shijin a adăugat că decizia de amânare a misiunii de întoarcere a capsulei Shenzhou-20 s-a bazat pe cel mai rău scenariu, conform căruia fisura ferestrei s-ar putea extinde, ducând la depresurizarea cabinei şi la pătrunderea elementelor din exterior.

În cazul în care acest lucru s-ar întâmpla, sistemele de susţinere a vieţii ar putea fi perturbate rapid, o situaţie care s-ar putea dovedi fatală pentru astronauţi.