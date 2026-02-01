Cea mai veche pictură rupestră din lume dezvăluie cum oamenii au traversat oceanele antice

Contururile de palme s-au dovedit a avea o vechime de cel puţin 67.800 de ani. Sursa colaj foto: Getty Images & nature.com

Cea mai veche pictură rupestră din lume, aflată într-o peşteră din Indonezia, dezvăluie cum oamenii au traversat oceanele antice, a relatat publicaţia Earth. Realizat în urmă cu 67.800 de ani, conturul pictat al unei mâini umane a oferit noi informaţii cu privire la rutele de migraţie ale omului modern în timpul unui studiu realizat recent.

Potrivit sursei citate, cel mai vechi exemplu cunoscut de artă rupestră din lume rescrie povestea timpurie a mișcării umane în Asia de Sud-Est. Imaginea indică prezența oamenilor de-a lungul unui important coridor insular spre Australia cu mult mai devreme decât permiteau până acum numeroase cronologii.

Amprenta fragmentară apare în peştera calcaroasă numită Liang Metanduno, pe Muna, o insulă-satelit din largul peninsulei sud-estice a marii insule Sulawesi, Indonezia.

O nouă cercetare condusă de cercetători de la Universitatea Griffith arată că această singură mână, modificată și reinterpretată de-a lungul mileniilor, oferă dovezi rare ale primelor traversări maritime, ale continuității culturale pe termen lung și ale supraviețuirii fragile a uneia dintre cele mai vechi înregistrări artistice ale umanității. Rezultatele studiului au fost publicate în revista Nature.

Dincolo de istoria artei, șablonul a fost important deoarece se afla lângă una dintre cele două rute propuse pentru a ajunge din Asia în masa continentală Australia-Noua Guinee. Cercetătorii au dezbătut între o sosire relativ târzie, în urmă cu aproximativ 50.000 de ani, și un scenariu cu o cronologie mult mai îndelungată, care depășește cu mult 60.000 de ani.

Pe ruta nordică, "oamenii care veneau din Asia mergeau pe jos până în Borneo şi apoi ajungeau pe apă în Indonezia, înainte de a se deplasa de la o insulă la alta până în Papua. Apoi puteau ajunge în Australia pe jos, deoarece în acea perioadă nivelul mării era mai scăzut, iar Papua şi Australia formau un singur continent, Sahul", potrivit arheologului canadian Maxime Aubert, de la Universitatea Griffith din Brisbane, Australia, coautor al cercetării care a apărut în revista ştiinţifică Nature.

Pe de altă parte, ruta sudică i-a dus pe oameni din Asia prin Sumatra, Java şi apoi Bali, înainte de a se îndrepta, pe apă, spre Timor şi Australia.

"Cu aceste picturi, avem prima dovadă că omul modern se afla pe aceste insule indoneziene la acel moment. Acest lucru întăreşte ideea că oamenii au ajuns în Australia prin Papua, posibil cu aproximativ 65.000 de ani în urmă", a afirmat cercetătorul, fără a exclude, însă, posibilitatea ca alte populaţii să fi ajuns în acelaşi timp pe cealaltă rută.

Datarea artei rupestre

În timp ce datau pictura rupestră din peştera Liang Metanduno, situată pe insula Sulawesi, echipa de experţi a descoperit șablonul estompat, înconjurat de picturi mai noi, care păreau mult mai puțin deteriorate de vreme.

Pentru a stabili vechimea, echipa internaţională de cercetători a recurs la datarea cu uraniu-toriu. Aceasta constă în prelevarea de carote cu diametrul de 5 mm din "cave popcorn" ("popcorn din peşteri"), aglomerări de calcit care se formează strat după strat pe pereţii peşterilor şi, prin urmare, peste picturi.

În aceste aglomerări se găseşte uraniu, în diferite stadii de precipitare în funcţie de straturi, apoi toriu, un element mai stabil.

"Cunoaştem foarte precis ritmul de precipitare al uraniului. Acest lucru ne oferă o vârstă minimă la care stratul ajunge deasupra picturii şi o vârstă maximă când se formează dedesubt", a explicat Maxime Aubert.

În cazul de faţă, contururile de palme s-au dovedit a avea o vechime de cel puţin 67.800 de ani, cu 15.000 de ani mai vechi decât precedentul punct de referinţă.

Oamenii de ştiinţă au putut stabili, de asemenea, că grotele de pe Muna au fost folosite pentru picturi rupestre în mai multe perioade şi pentru o lungă perioadă de timp, "unele dintre picturi fiind acoperite de altele, realizate 35.000 de ani mai târziu".

O mână modelată intenționat

Jurnaliştii de la Earth.com au mai scris că o analiză mai atentă a arătat că amprenta mâinii nu a fost lăsată exact în forma inițială în care a fost creată.

După ce șablonul inițial a fost realizat prin pulverizarea pigmentului în jurul unei mâini, cineva a îngustat ulterior contururile degetelor, transformând o amprentă obișnuită într-o formă mai deliberată, aproape asemănătoare unei gheare.

Amprente de mâini de acest tip apar în peșteri din întreaga lume, însă acest stil cu degete îngustate a fost identificat până acum doar pe insula Sulawesi.

În lipsa unor înregistrări scrise care să explice această modificare, mâna alterată nu are o semnificație clară unică, lăsând cercetătorii să ia în considerare mai multe ipoteze care, deocamdată, nu pot fi verificate.

Insula Sulawesi este cunoscută pentru bogata sa artă rupestră şi face parte a arhipelagului indonezian, situat între Brunei şi Moluce, la nord de Australia.