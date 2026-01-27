Ceasul Apocalipsei 2026: Oamenii de ştiinţă stabilesc un nou timp, omenirea, mai aproape ca niciodată de dezastru

Ceasul Apocalipsei nu a ajuns niciodată la miezul nopţii / sursă foto: CNN

La începutul epocii nucleare, oamenii de ştiinţă au creat Ceasul Apocalipsei ca o reprezentare simbolică a apropierii omenirii de distrugerea lumii. Marţi, la aproape opt decenii distanţă, ceasul a fost setat la 85 de secunde de miezul nopţii, cea mai mică distanţă de miezul nopţii înregistrată vreodată de ceas, potrivit Buletinul Oamenilor de Știință din Domeniul Atomic, organizaţia care l-a creat în 1947.

Miezul nopţii reprezintă momentul în care Pământul ar deveni nelocuibil pentru oameni

Anul trecut, Buletinul a setat ceasul la 89 de secunde până la miezul nopţii, recordul de până atunci, potrivit CNN. După ce în 2023 şi 2024 fusese setat la 90 de secunde, oamenii de ştiinţă au făcut modificarea din 2025 din cauza lipsei de progrese în combaterea sau reglementarea provocărilor globale, precum riscurile nucleare, criza climatică, ameninţările biologice şi progresele în tehnologii „perturbatoare”, cum ar fi inteligenţa artificială.

Oamenii de ştiinţă de la Buletin au mai menţionat răspândirea dezinformării, informaţiilor false şi teoriilor conspiraţiei ca alte ameninţări existenţiale pentru umanitate.

„Omenirea nu a făcut progrese suficiente în privinţa riscurilor existenţiale care ne pun în pericol pe toţi”, a declarat Alexandra Bell, președinta și CEO-ul Buletinului, explicând motivul schimbării din acest an.

„Ceasul Apocalipsei este un instrument pentru a comunica cât de aproape suntem de a distruge lumea cu tehnologiile create de noi înşine. riscurile de la arme nucleare, schimbări climatice şi tehnologii perturbatoare cresc. Fiecare secundă contează şi ne rămân din ce în ce mai puţine.Este o realitate dură, dar asta e situaţia”, a spus Bell.

Ce este Ceasul Apocalipsei?

Un grup de oameni de ştiinţă care au lucrat la Proiectul Manhattan, numele de cod al dezvoltării bombei atomice în Al Doilea Război Mondial, a înfiinţat Buletinul Oamenilor de Ştiinţă din Domeniul Atomic ca organizaţie non-profit în 1945.

Scopul iniţial era măsurarea ameninţărilor nucleare, dar în 2007 Buletinul a decis să includă şi criza climatică în calcule.

De-a lungul celor 79 de ani, oamenii de ştiinţă de la Buletin au ajustat anual ora ceasului în funcţie de apropierea umanităţii de anihilare totală.

Uneori se schimbă, alteori nu. Ora este stabilită de experţii din consiliul ştiinţific şi de securitate al Buletinului, în consultare cu consiliul sponsorilor – format de Albert Einstein în decembrie 1948, cu J. Robert Oppenheimer ca prim președinte. Consiliul include acum opt laureaţi Nobel, majoritatea în fizică sau chimie.

Este Ceasul Apocalipsei real?

Ceasul nu măsoară definitiv ameninţările existenţiale, ci stârneşte discuţii despre subiecte ştiinţifice dificile şi crizele planetei, spune Buletinul. Unii experţi neimplicaţi în stabilirea orei i-au pus la îndoială utilitatea.

„E o metaforă imperfectă”, a spus dr. Michael Mann, distins profesor la Departamentul de Ştiinţe ale Pământului şi Mediului de la Universitatea din Pennsylvania, într-un interviu acordat CNN în 2022. El a subliniat că încadrarea ceasului combină riscuri diferite, cu caracteristici şi scări temporale variate.

Totuşi, a adăugat că „rămâne un instrument retoric important care ne aminteşte, an de an, de fragilitatea existenţei noastre actuale pe planetă”.

Buletinul ia decizii gândite anual pentru a atrage atenţia asupra ameninţărilor existenţiale şi acţiunilor necesare, a spus Eryn MacDonald, analist senior în Programul de Securitate Globală al Uniunii

Oamenilor de Ştiinţă Preocupaţi, într-un interviu CNN din 2022. „Îmi doresc să vorbim iar despre minute până la miezul nopţii, nu secunde, dar din păcate realitatea nu mai permite asta”.

La Conferinţa ONU privind Schimbările Climatice de la Glasgow, în 2021, fostul prim-ministru britanic Boris Johnson a menţionat Ceasul Apocalipsei vorbind despre criza climatică globală.

Ce se întâmplă dacă ceasul ajunge la miezul nopţii?

Ceasul Apocalipsei nu a ajuns niciodată la miezul nopţii, iar fosta președintă a Buletinului, Rachel Bronson, acum consilier senior, spune că speră să nu ajungă niciodată.

„Când ceasul e la miezul nopţii, înseamnă că a avut loc un schimb nuclear sau o schimbare climatică catastrofală care a şters omenirea”, a spus ea. „Nu vrem să ajungem acolo şi nici n-o să ştim când se întâmplă”.

Cum putem da ceasul înapoi?

Ceasul poate fi mutat înapoi prin acţiuni îndrăzneţe. Cea mai mare distanţă, 17 minute, s-a înregistrat în 1991, când administraţia lui George H.W. Bush a semnat Tratatul de Reducere Strategică a Armelor cu Uniunea Sovietică.

„Noi, la Buletin, credem că, fiindcă oamenii au creat aceste ameninţări, le putem reduce”, a spus Bronson. „Dar nu e uşor şi nu a fost niciodată. Necesită muncă serioasă şi implicare globală la toate nivelurile societăţii”.

Pentru acţiuni individuale, nu subestima puterea discuţiilor cu prietenii despre aceste probleme, spune Bronson, implicarea publică poate presa liderii să acţioneze.

Alte gesturi personale pot face diferenţa. Pentru a contribui la reducerea crizei climatice, gândește-te la schimbări mici în rutina zilnică, precum să mergi mai des pe jos în loc de mașină sau să folosești metode mai eficiente de încălzire a locuinței.

Mâncarea de sezon și locală, reducerea risipei alimentare, economisirea apei, folosirea mai puțină a plasticului și reciclarea corectă sunt alte modalități de a combate sau gestiona efectele crizei climatice.