Cercetătorii au descoperit că „Stonehenge-ul” israelian din Golan nu este unic

O structură misterioasă și antică din piatră, construită de om în Înălțimile Golan, care a intrigat cercetătorii timp de decenii, nu este deloc unică în regiune, conform unui nou studiu publicat în prestigioasa revistă PLOS ONE. Constând dintr-o movilă centrală înconjurată de mai multe inele concentrice de pietre de bazalt, situl enigmatic este uneori denumit „Stonehenge-ul Estului” sau „Roata Fantomelor”. Cercul de pietre Rujm el-Hiri a fost descoperit pentru prima dată în 1968 prin intermediul fotografiilor aeriene militare, scrie Times of Israel.

Construit acum 6.500 - 3.500 de ani, situl este alcătuit din aproximativ 40.000 de tone de roci. A fost interpretat în diverse moduri ca monument funerar, observator astronomic, loc pentru întruniri ceremoniale și multe altele, în mare parte pe baza a ceea ce arheologii credeau că este singularitatea sa.

Recent, o echipă multidisciplinară de arheologi și fizicieni israelieni și internaționali a lucrat la dezvoltarea de metode de utilizare a teledetecției, o gamă largă de tehnologii care le permite cercetătorilor să obțină informații despre obiecte sau zone de la distanță, ca instrument pentru studii arheologice.

Ei au folosit imagini satelitare de înaltă rezoluție achiziționate pe parcursul a două decenii (2004–2024) de mai multe platforme, inclusiv Google Earth Pro și CNES/Airbus. De asemenea, au combinat imagini care surprind aceleași zone din surse diferite și de-a lungul anilor și le-au procesat.

Metodologia a îmbunătățit vizibilitatea caracteristicilor peisajului și a urmelor intervențiilor umane antice, care altfel ar fi ascunse de vegetația sezonieră, umbre și alte obstacole. Imaginile rezultate prezintă forme și structuri clare care ar fi fost invizibile cu ochiul liber sau în imaginile aeriene obișnuite.

În timp ce examinau rezultatele documentate în zona Golan, au fost surprinși să identifice mai multe situri care semănau remarcabil cu Rujm el-Hiri, așa cum a declarat Michal Birkenfeld de la Departamentul de Arheologie al Universității Ben-Gurion din Negev pentru The Times of Israel.

„Proiectele arheologice și lucrările de teren, în general, consumă foarte mult timp și sunt costisitoare. În acest caz, am folosit fotografii din satelit și inteligența artificială pentru a găsi situri arheologice fără a merge pe teren”, a spus Birkenfeld.

„Cel mai interesant lucru pentru mine a fost că, în timpul acestei cercetări, am început să identificăm acest fenomen al structurilor rotunde mari, cu tot felul de caracteristici repetitive, care ne-au amintit foarte mult de Rujm el-Hiri”, a spus ea.

În total, în studiul PLOS ONE au fost identificate și prezentate 28 de structuri circulare mari, toate aflate pe o rază de 25 de kilometri (16 mile) de Rujm el-Hiri.

„Rujm el-Hiri este, desigur, un sit foarte cunoscut și a fost întotdeauna considerat un sit unic în zonă. Majoritatea siturilor pe care le-am descoperit nu erau la fel de elaborate și aveau dimensiuni și niveluri de conservare diferite, dar au același tip de logică”, a spus Birkenfeld.

„Dacă acesta este cazul, acest lucru are impact și asupra modului în care putem interpreta aceste situri”, a explicat Birkenfeld, adăugând că au descoperit și că există situri similare mai departe, inclusiv în Galileea și în Liban.

Întrebarea este legată de cum să înțelegem situl original de la Rujm el-Hiri, care rămâne înconjurat de enigme.

Datarea lui Rujm el-Hiri a fost problematică, cercetătorii sugerând perioada calcolitică (4500-800 î.Hr.), epoca bronzului timpuriu (3700-2500 î.Hr.) sau chiar epoca bronzului târziu (1500-1200 î.Hr.).

„Cred că dacă l-am data între 6.000 și 5.000 de ani în urmă, am fi cam la egalitate”, a spus Birkenfeld.

Având în vedere durata acelei perioade, arheologul a spus că este dificil de evaluat cine a locuit în regiune și, prin urmare, cine a fost probabil responsabil pentru construirea sitului.

„Au existat schimbări de-a lungul timpului și au existat multe dezbateri, deoarece unii oameni au crezut că Rujm el-Hiri aparține culturii păstorilor nomazi, iar alții spun că este legat de așezările agricole permanente pe care le vedem în apropiere”, a spus ea.

Nu au apărut vreodată dovezi fără echivoc care să ateste o legătură între sit și o așezare din zonă.

În ceea ce privește funcția sa, o lucrare din 2025 realizată de Birkenfeld și doi dintre cei trei coautori ai lucrării PLOS ONE, Olga Khabarova de la Universitatea din Luxemburg și Lev V. Eppelbaum de la Universitatea din Tel Aviv, a respins deja ipoteza că Rujm el-Hiri ar fi servit drept observator.

Studiul anterior a folosit teledetecția pentru a arăta că locația lui Rujm el-Hiri s-a deplasat și s-a rotit cu o rată medie de 8-15 mm pe an, ceea ce înseamnă că s-a deplasat cu zeci de metri de la construcție și, prin urmare, alinierea originală a zidurilor și intrărilor nu corespundea observațiilor cerești, așa cum se credea anterior.

Birkenfeld a spus că posibilitatea pe care o consideră mai convingătoare este un obiectiv mai funcțional, decât spiritual, mai ales în lumina rezultatelor studiului PLOS ONE.

„Dacă aceasta nu este o structură unică, găsesc un avantaj mai mare în ideea că acesta a fost un loc de întâlnire, cum ar fi, de exemplu, fenomenul, deosebit de comun în societățile nomade, al adunărilor sezoniere, unde se întâlneau comunități altfel răspândite”, a spus ea.

Birkenfeld a spus că vor fi necesare cercetări mai aprofundate pentru a confirma că toate noile situri exprimă într-adevăr aceeași cultură. În mod notabil, unele dintre ele par să fi fost folosite pe o perioadă lungă de timp, posibil chiar abandonate periodic și reutilizate de-a lungul secolelor.

Birkenfeld și-a exprimat încrederea că cercetările suplimentare vor oferi cel puțin unele răspunsuri despre datare și cultura materială, spunând că există „putere în număr” pentru a învăța informații noi din structurile nou descoperite, informații pe care Rujm el-Hiri singur nu le-a oferit.

„Ceea ce am putea învăța din teledetecție este forma, dimensiunea și amplasarea siturilor. Acum avem nevoie de arheologie tradițională pentru a putea vorbi despre activități și cronologie. Numai atunci când vom ști ce au făcut în aceste structuri și când au făcut-o, vom avea cu adevărat întreaga multitudine de informații de care avem nevoie pentru a începe să elaborăm ipoteze despre ce au însemnat acele situri”, a spus ea.