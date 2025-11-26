2 minute de citit Publicat la 10:46 26 Noi 2025 Modificat la 10:46 26 Noi 2025

Cercetătorii cred că au găsit, în sfârșit, prima dovadă că materia întunecată există . Foto: Getty Images

Acum aproape un secol, oamenii de știință au lansat ipoteza că o substanță misterioasă și invizibilă, numită materie întunecată, se adună în jurul galaxiilor și formează o rețea cosmică ce străbate întregul univers. Ce este, de fapt, această materie și dacă există cu adevărat rămân întrebări deschise, însă potrivit unui studiu, primele dovezi directe ale substanței ar fi putut fi observate în sfârșit.

Sunt necesare însă mai multe analize pentru a elimina explicații mai puțin exotice. Dacă rezultatul se confirmă, descoperirea ar putea marca un moment de cotitură în căutarea care durează de decenii a acestei componente greu de detectat, despre care se spune că formează 27% din cosmos.

„Ar putea fi un progres crucial în înțelegerea naturii materiei întunecate,” a declarat profesorul Tomonori Totani, astrofizician la Universitatea din Tokyo, care susține că razele gamma observate din centrul Căii Lactee par să poarte semnătura acestei substanțe.

Materia întunecată a fost descrisă pentru prima dată în anii 1930, când astronomul elvețian Fritz Zwicky a remarcat că galaxiile îndepărtate par să se rotească mai repede decât le-ar permite masa lor vizibilă. Observațiile au dus la ideea existenței unui material care nu emite și nu absoarbe lumină, dar exercită o atracție gravitațională invizibilă asupra galaxiilor din jur.

De atunci, cercetătorii au încercat să detecteze particulele materiei întunecate, însă până acum detectorii de la sol, telescoapele spațiale și mașinăriile uriașe precum Large Hadron Collider de lângă Geneva nu au oferit dovezi clare.

Una dintre teoriile despre materia întunecată susține că aceasta ar fi alcătuită din așa-numiții wimps - particule masive cu interacțiune slabă - mai grele decât protonii din atomi, dar care interacționează foarte puțin cu materia obișnuită. Când două astfel de particule se ciocnesc, ele se pot anihila reciproc, eliberând alte particule și un flux de raze gamma.

Pentru a căuta un eventual semnal al materiei întunecate, Totani a analizat datele obținute de Telescopul Spațial Fermi al NASA, specializat în detectarea celor mai energetici fotoni din spectrul electromagnetic. El a identificat un tipar de raze gamma care pare să repete forma haloului de materie întunecată ce se extinde în jurul centrului galaxiei.

Semnalul „se potrivește strâns cu proprietățile radiației gamma pe care ne-am aștepta să o emită materia întunecată,” a spus Totani pentru The Guardian. Detaliile studiului au fost publicate în Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Dacă Totani chiar a surprins materia întunecată în acțiune, rezultatele ar sugera că aceasta este alcătuită din particule elementare de 500 de ori mai masive decât protonul. Totuși, este nevoie de mult mai multă muncă pentru a exclude alte procese astrofizice sau emisii de fond care ar putea explica semnalele.

Totani afirmă că „factorul decisiv” ar fi detectarea unor raze gamma cu același spectru în alte regiuni ale cosmosului, precum galaxiile pitice.

În opinia profesorului Justin Read, astrofizician la Universitatea din Surrey, lipsa unor semnale consistente din astfel de galaxii argumentează puternic împotriva ideii că Totani ar fi observat raze gamma provenite din anihilarea particulelor de materie întunecată.

Și profesorul Kinwah Wu, astrofizician teoretician la UCL, recomandă prudență. „Apreciez munca și dedicarea autorului, dar pentru o afirmație extraordinară avem nevoie de dovezi extraordinare,” a spus el. „Analiza de față nu a ajuns încă la acest nivel. Este o lucrare care oferă încurajare celor din domeniu să continue”.