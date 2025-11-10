Cercetătorii italieni susţin că sunt foarte aproape de injecţia împotriva orbirii

Conferința s-a concentrat pe progresele medicale împotriva orbirii corneene. Sursa foto: Getty images (poza cu caracter ilustrativ)

O simplă injecție cu celule endoteliale, în locul unui transplant de cornee, ar putea reda în curând vederea la mii de pacienți care suferă de disfuncție endotelială. Aceasta este concluzia unui studiu publicat în revista Nature Biotechnology, care a revenit în atenția publicului la congresul național comun al Societății Italiene de Științe Oftalmologice (SISO) și al Asociației Italiene a Oftalmologilor (AIMO), desfăşurat la Roma săptămâna trecută. Această terapie promite să revoluționeze practica clinică: fără proceduri invazive, ci doar cu o seringă capabilă să restabilească transparența unei cornee opacifiate de boală.

Conferința s-a concentrat, de asemenea, pe progresele medicale împotriva orbirii corneene, „o cauză principală de pierdere a vederii la nivel global, care afectează aproximativ 10 milioane de oameni din întreaga lume în fiecare an”, au precizat specialiștii. Aceştia au mai adăugat, într-un studiu publicat în revista Nature Biotechnology că „terapia celulară este aproape de a fi aprobată ca leac pentru orbirea corneeană cauzată de disfuncția endotelială, adică de bolile care afectează stratul cel mai profund al corneei”, relatează Adnkronos.

„Corneea, țesutul transparent care formează partea din față a ochiului, este esențială pentru a permite imaginilor clare să pătrundă în ochi”, a explicat Vincenzo Sarnicola, directorul Clinicii de Oftalmologie Sarnicola din Grosseto, chirurg expert în transplant și profesor invitat la mai multe clinici internaționale de oftalmologie. „Când este deteriorată, devine opacă, transformând lumea într-o ceață constantă.

În ultimul secol, transplantul de cornee invaziv (adică pe toată grosimea) de la un donator a redat vederea pentru milioane de oameni din întreaga lume, deși complicațiile intraoperatorii și postoperatorii, uneori grave, au apărut cu o oarecare frecvență.”

De la începutul anilor 2000, a avut loc marea descoperire a transplanturilor lamelare, inițiată în Italia. „Keratoplastia lamelară ”, a mai precizat Sarnicola, „câștigă treptat popularitate și devine standardul de aur datorită gradului invaziv redus al procedurii, îmbunătățind supraviețuirea țesutului grefat și reducând respingerea. Aceasta urmează după ce a fost pus diagnosticul corect, prin care se transplantează doar segmentul bolnav și nu întreaga cornee.

Transplanturile de limbus sunt indicate pentru bolile suprafeței oculare; transplanturile stromale DALK (stratul mijlociu al corneei) sunt indicate pentru bolile stromale, cum ar fi keratoconusul; iar transplanturile endoteliale sunt indicate pentru keratopatia buloasă și distrofia Fuchs. Tehnicile lamelare sunt mai complexe”, explică specialistul, „cu curbe de învățare dificile, dar au făcut transplanturile de cornee sigure. Ratele de supraviețuire ale transplanturilor lamelare sunt incredibil de liniștitoare.”

Cu toate acestea, disponibilitatea țesutului pentru transplanturi de cornee rămâne o problemă şi „încă o provocare în multe părți ale lumii”, subliniază Sarnicola. În timp ce „în Italia, datorită eforturilor excelente de colectare ale băncilor de ochi, țesutul colectat este excedentar și chiar exportat în străinătate, acest lucru se mai întâmplă doar în Sri Lanka și Statele Unite. Majoritatea celorlalte țări”, însă, „se plâng de o lipsă de donatori”. Și în acest sens, oftalmologii prevăd că „viitoarele terapii celulare pentru bolile endoteliale, care reprezintă aproximativ 50% din pierderea vederii la nivelul corneei, ar putea fi de mare ajutor”.

„Tehnica va fi foarte simplă”, a explicat Sarnicola: „O injecție în ochi va permite celulelor injectate să restabilească transparența unei cornee care a devenit opacă din cauza disfuncției endoteliale. De unde provin aceste celule, cine poate dona, cine este cel mai bun donator și ce rezultate pot fi obținute sunt întrebările recurente.

Rezultatele de până acum (a treia fază a studiilor este în desfășurare în America de Nord) arată că cei mai buni donatori sunt tinerii sub 30 de ani. Se presupune că sute de injecții „miraculoase”, poate o mie, ar putea fi preparate dintr-o cornee de la un donator tânăr.” Aceasta înseamnă că o cornee tânără ar putea restabili vederea pentru o mie de ochi cu disfuncție endotelială. „Terapiile celulare regenerative reprezintă, prin urmare, adevărata nouă frontieră pentru tratamentul orbirii”, a concluzionat Vito Romano, profesor asociat de oftalmologie la Universitatea din Brescia.