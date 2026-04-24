China a descoperit minerale de pe Lună complet noi, bogate în „pământuri rare”, în eșantioanele aduse de misiunea Chang’e-5

Structura cristalină a magnesiochangesite-(Y) stânga și changesite-(Ce) dreapta. Foto: Institutul de Cercetare în Geologia Uraniului din Beijing/ Academia Chineză de Științe Geologice

Oamenii de știință chinezi au identificat două minerale lunare necunoscute anterior în cele 1.731 de grame de mostre de pe Lună aduse de misiunea Chang’e-5, marcând o nouă descoperire majoră în cercetarea spațiului profund. Rezultatele au fost anunțate vineri, la ceremonia de deschidere a celei de-a 11-a Zile Spațiale a Chinei.

Cele două minerale nou descoperite au fost aprobate oficial și clasificate de Asociația Mineralogică Internațională. Ele au fost denumite magnesiochangesite-(Y) și changesite-(Ce).

Aceasta reprezintă a doua și a treia minerală lunară descoperită de cercetătorii chinezi, după prima descoperire a changesite-(Y) în 2022. La nivel global, acestea sunt al șaptelea și al optulea mineral lunar nou identificat în probele aduse de pe Lună.

Structurile lor cristaline sunt unice, fără echivalent exact pe Pământ

Publicarea structurilor lor cristaline ideale a stârnit reacții puternice în cadrul evenimentului. Deși au doar câțiva micrometri în dimensiune, cristalele dezvăluie frumusețea microscopică ascunsă sub suprafața aparent aridă a Lunii și întăresc ideea că Luna este un corp vast și bogat în resurse.

Reporterii Global Times au aflat că ambele minerale aparțin categoriei fosfaților de pământuri rare și sunt încorporate în praful lunar. Structurile lor cristaline sunt unice, fără echivalent exact pe Pământ.

Ele fac parte din grupul merrillite, o clasă de minerale fosfatice întâlnite frecvent în mostre provenite de pe Lună, Marte și asteroizi, dar care prezintă diversitate compozițională între diferite corpuri planetare.

Magnesiochangesite-(Y) a fost descoperit de o echipă de cercetare condusă de omul de știință Li Ziying, de la Institutul de Cercetare în Geologia Uraniului din Beijing (BRIUG). Mineralul apare sub formă de cristale columnare scurte, de obicei între 2 și 30 de micrometri, și este găsit în principal în fragmente de bazalt din probele lunare forate.

Particule invizibile cu ochiul liber

Cercetătorii au declarat că numele chinezesc al mineralului face un joc de cuvinte între omofonul pentru magneziu și „frumusețe”, simbolizând o formă mai distinctă și mai elegantă a changesite-(Y).

Ge Xiangkun, cercetător la BRIUG, a explicat că magnesiochangesite-(Y) are o structură unică. Magneziul domină poziția M din rețeaua sa cristalină, iar particulele sunt extrem de mici — aproximativ între o treime și o treizecime din diametrul unui fir de păr uman — fiind invizibile cu ochiul liber.

Identificarea unui astfel de mineral a fost extrem de dificilă. Oamenii de știință au analizat zeci de mii de particule, comparând în mod repetat datele pentru a izola anomalii distincte de mineralele cunoscute. În final, au găsit un singur cristal ideal — de doar 20 de micrometri — potrivit pentru testare.

Manipularea probei a necesitat o precizie extremă. Cercetătorii au trebuit să o transfere între instrumente avansate, controlând cu atenție fluxul de aer pentru a evita pierderea particulei. Extragerea cristalului cu ajutorul unui microscop electronic de scanare cu fascicul de ioni focalizați a fost comparată cu o microchirurgie, unde chiar și o forță ușor excesivă ar fi putut distruge specimenul, a spus Ge.

„Ca nou membru al grupului merrillite, magnesiochangesite-(Y) oferă un nou tip de probă mineralogică pentru studierea formării Lunii, a activității magmatice și a diferențierii chimice, ajutând oamenii de știință să înțeleagă mai bine istoria geologică a Lunii”, a spus el.

Ce este Changesite-(Ce)

Changesite-(Ce) a fost descoperit de o echipă condusă de academicianul Hou Zengqian de la Academia Chineză de Științe Geologice. A fost identificat atât în probele lunare Chang’e-5, cât și într-un meteorit lunar căzut în China.

„Changesite-(Ce) este un mineral fosfatic bogat în elementul de pământ rar ceriu, aparținând grupului merrillite. Comparativ cu mineralele din același grup găsite în probe de pe Pământ, Marte și asteroizi, acesta prezintă o îmbogățire clară în elemente de pământuri rare și servește astfel drept un ‘amprentă’ minerală planetară”, a declarat Hou.

El a adăugat că noul changesite-(Ce) descoperit are același model structural ca changesite-(Y) identificat anterior de cercetătorii chinezi, dar diferă prin ocuparea elementelor de pământuri rare: primul este dominat de elementul ușor ceriu (Ce), în timp ce al doilea este dominat de elementul greu itriu (Y).

Hou a subliniat o diferență importantă între probele aduse de programul Apollo și cele ale misiunii Chang’e-5: probele Apollo tind să fie bogate în elemente de pământuri rare grele, în timp ce probele Chang’e-5 arată o îmbogățire în elemente ușoare. Acest lucru sugerează o diferențiere semnificativă a acestor elemente în timpul evoluției magmatice a Lunii.

Descoperirea se bazează pe două surse distincte de probe: una e primul meteorit lunar găsit în China

Descoperirea este deosebit de importantă deoarece se bazează pe două surse distincte de probe: sol lunar din regiunea Oceanus Procellarum colectat de Chang’e-5 și un meteorit lunar numit Pakepake 005, găsit în deșertul Taklimakan din China în 2024 — primul meteorit lunar recunoscut oficial descoperit în țară.

Descoperirea changesite-(Ce) a fost, de asemenea, extrem de dificilă.

Wang Yanjuan, primul descoperitor al mineralului și cercetător la Academia Chineză de Științe Geologice, a declarat că, în studiul probelor din misiunea Chang’e-5 și al primului meteorit lunar recuperat în China, echipa a utilizat o serie de tehnici analitice avansate in-situ — inclusiv nanoindentarea, catodoluminiscența, microscopia electronică de scanare, analiza cu sondă electronică, spectroscopia Raman, difracția de raze X pe monocristal și difracția electronică tridimensională — pentru a determina sistematic proprietățile fizice, compoziția chimică și structura cristalină, confirmând în final că este un mineral natural necunoscut anterior.

Descoperirea changesite-(Ce) nu doar că extinde înțelegerea lumii naturale, ci oferă și noi posibilități pentru materiale sintetice, a declarat Qu Kai, membru al Comitetului Profesional pentru Nomenclatura și Clasificarea Mineralelor Noi al Societății Chineze de Petrologie și Geo-chimie.

El a menționat că mineralul prezintă un efect de luminescență pronunțat, având potențial ridicat pentru aplicații în dezvoltarea materialelor fosforice pentru diode emițătoare de lumină albă (WLED).

Academicianul Hou a explicat în continuare că descoperirea seriei de minerale changesite-(Y) nu doar îmbogățește diversitatea mineralelor naturale — în special a celor de pe Lună — ci evidențiază și complexitatea chimiei cristaline a mineralelor din grupul merrillite în solul lunar, subliniind diversitatea compoziției materiale a Lunii și procesele sale evolutive.

Ca minerale bogate în elemente de pământuri rare, acestea oferă și date fundamentale pentru evaluarea potențialului de resurse al Lunii și pentru utilizarea viitoare a resurselor direct la fața locului.