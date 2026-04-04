Chinezii au creat plante care strălucesc în întuneric, ca în "Avatar”: Ar putea ilumina parcuri și orașe întregi

Plantele bioluminescente emit o strălucire naturală blândă după ce cercetătorii au transferat cu succes gene producătoare de lumină. FOTO: Hepta

Folosind ADN de la licurici și ciuperci care emit lumină, oamenii de știință chinezi au creat plante care strălucesc în întuneric. Aceste plante modificate genetic ar putea transforma iluminatul urban, turismul și designul sustenabil, potrivit Euronews.

Dezvoltate folosind tehnologia de editare genetică, plantele bioluminescente emit o strălucire naturală blândă după ce cercetătorii au transferat cu succes gene producătoare de lumină de la licurici și ciuperci luminoase în celule vegetale.

Până în prezent, peste 20 de specii - inclusiv orhidee, floarea-soarelui și crizanteme - au fost deja modificate pentru a străluci noaptea.

„M-am născut la țară. Pe atunci, familia mea nu avea bani, așa că noaptea nu puteam face nimic altceva decât să stau într-un hamac în dumbrava de bambus a bunicului meu ca să mă răcoresc. Licuricii aterizau adesea pe brațele mele”, își amintește Dr. Li Renhan, fondatorul companiei de biotehnologie Magicpen Bio și absolvent de doctorat al Universității Agricole din China.

Ani mai târziu, în timp ce studia editarea genetică, Li a început să exploreze dacă aceleași mecanisme biologice ar putea fi transferate în plante. „Am vrut să transferăm gene de la animale, cum ar fi cele ale licuricilor, în plante, astfel încât acestea să poată străluci și noaptea. Ne dedicăm aducerii acestei tehnologii în turismul cultural și în economia nocturnă. Imaginați-vă o vale plină de plante strălucitoare în întuneric, ar fi ca și cum ați aduce lumea «Avatar» pe Pământ.”

Plantele au fost recent prezentate public la Forumul Zhongguancun, unde cercetătorii au examinat specimene experimentale și au prezentat flori care emit lumină vizibilă fără surse externe de alimentare.

Potrivit lui Li, potențialul tehnologiei depășește cu mult estetica. Plantele bioluminescente ar putea oferi iluminare pentru parcuri și spații publice fără electricitate, bazându-se doar pe apă și nutrienți pentru a funcționa.

„Dincolo de turism, le-am putea folosi și în parcurile urbane fără a fi nevoie de electricitate”, a explicat el, descriind sistemul ca fiind extrem de eficient și cu emisii reduse de carbon. „Aceste plante nu au nevoie de electricitate. Au nevoie doar de apă și îngrășăminte. Economisesc energie, reduc emisiile și pot ilumina orașele noaptea.”

Cercetătorii spun că tehnici similare îi ajută deja pe oamenii de știință să observe cum se dezvoltă bolile la nivel celular, accelerând descoperirea medicamentelor și îmbunătățind tratamentele pentru afecțiuni anterior dificile.

În agricultură, prin editarea genelor de susceptibilitate la orez, oamenii de știință au creat noi tulpini rezistente la mai mulți dăunători, oferind o bază solidă pentru securitatea alimentară globală.