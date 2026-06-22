Cometa interstelară 3I/ATLAS ar putea fi cel mai vechi obiect observat în Sistemul nostru Solar

Originea exactă a cometei 3I/ATLAS din Calea Lactee rămâne un mister. Sursa colaj foto: science.nasa.gov

Cometa 3I/ATLAS, care traversează în mare viteză Sistemul Solar, este probabil mult mai "bătrână" decât acesta şi nu seamănă cu nimic din ceea ce a mai fost observat până acum în colţul nostru de Univers, potrivit autorilor unui studiu recent, informează AFP, conform Agerpres.

Cometa 3I/ATLAS este, probabil, mult mai "bătrână" decât Sistemul Solar

Detectată în iulie 2025, această cometă este doar cel de-al treilea obiect interstelar – străin de sistemul nostru solar – care a fost observat vreodată.

Luminozitatea ei neobişnuită le-a oferit oamenilor de ştiinţă o oportunitate fără precedent de a studia un corp celest ce provine din altă parte a galaxiei noastre.

Potrivit unui nou studiu, publicat luni în revista Nature, cometa 3I/ATLAS ar putea avea o vârstă de până la 12 miliarde de ani, de trei ori mai mare decât cea a Sistemului Solar, a cărui naştere datează din urmă cu "doar" 4,5 miliarde de ani.

Acest detaliu face din cometa 3I/ATLAS "probabil cel mai vechi obiect cosmic observat vreodată" în jurul Soarelui nostru, a subliniat principalul autor al studiului, Martin Cordiner, astronom la NASA.

Cu toate acestea, ar putea exista "scenarii marginale" ce oferă alte explicaţii pentru compoziţia chimică neobişnuită a cometei, a avertizat el.

Noul studiu se bazează pe raportul dintre elemente chimice denumite izotopi, detectat cu ajutorul telescopului spaţial James Webb şi Observatorului ALMA din Chile. Acele măsurători "relevă o compoziţie elementară diferită de orice corp cosmic din Sistemul Solar", precizează autorii studiului.

În raport cu cometele formate în Sistemul Solar, 3I/ATLAS conţine de 10 ori mai mult deuteriu, un izotop al hidrogenului, care îl înlocuieşte pe acesta în apa grea.

"O astfel de abundenţă de apă grea nu poate cu adevărat să se producă, potrivit cunoştinţelor noastre de astrochimie, decât într-un mediu foarte rece", a explicat Martin Cordiner.

3I/ATLAS, provenienţă misterioasă

3I/ATLAS este, aşadar, asemănătoare unuia dintre cele mai reci obiecte detectate vreodată în sistemul nostru solar, indicii izotopici sugerând că ea s-a format într-un mediu în care temperatura era de aproximativ -243 de grade Celsius.

Originea exactă a cometei din Calea Lactee rămâne un mister. Însă, oamenii de ştiinţă cred că aceste obiecte interstelare se formează în acelaşi fel cu cele care se nasc în vecinătatea noastră, fiind ejectate în spaţiu în timpul formării violente a unei noi planete.

Nefiind asociată cu nicio stea, 3I/ATLAS a petrecut probabil miliarde de ani pe "traiectorii imense, de neimaginat, prin galaxia noastră", a explicat Martin Cordiner.

Oamenii de ştiinţă au detectat, de asemenea, o lipsă neobişnuită de îmbogăţire chimică în cometă, sugerând că aceasta s-a format relativ aproape de zonele de naştere a stelelor.

Ea ar putea fi chiar "vestigiul" unei ere ce a fost numită "Amiaza Cosmică", în cursul căreia numeroase stele au apărut în urmă cu aproximativ 10 miliarde de ani, a precizat Martin Cordiner.

Alte două obiecte interstelare au fost detectate înaintea acestei comete: 1I/'Oumuamua, în 2017, şi 2I/Borisov, în 2019. Însă niciunul dintre cele două nu era suficient de luminos pentru a le permite cercetătorilor să obţină date izotopice.

Intens mediatizatul astronom american Avi Loeb, profesor la Universitatea Harvard, a stârnit numeroase controverse după ce a sugerat că "Oumuamua" ar putea fi o navă spaţială extraterestră şi a emis apoi supoziţii similare legate şi de 3I/ATLAS.

La ani-lumină de această teorie, infirmată de NASA şi de foarte seriosul Institut American de Cercetare a Inteligenţei Extraterestre (SETI), astronomii sunt entuziasmaţi de rezultatele "fără precedent" ale observaţiilor efectuate asupra cometei.

"Până la aceste măsurători, nu puteam decât să visăm" că vom obţine acest gen de informaţii despre un obiect interstelar, a subliniat Darryl Seligman, de la Universitatea de Stat din Michigan.

Vârsta cometei rămâne incertă, potrivit acestui cercetător, care a lucrat la observarea cometei 3I/ATLAS, dar nu a participat la noul studiu. "Este rezonabil să pariem că ea este mult mai bătrână decât orice altceva din Sistemul Solar", a mai spus el.

Cometa 3I/ATLAS este pe cale să părăsească Sistemul Solar, unde nu se va mai întoarce niciodată, ceea ce face ca observaţiile să devină din ce în ce mai dificile.

Pe de altă parte, astronomii se aşteaptă să detecteze numeroase alte obiecte interstelare în anii viitori, în special cu ajutorul noului observator Vera C. Rubin din Chile.

"Ne aflăm abia la începutul unui nou domeniu pasionant. Avem multe lucruri de învăţat despre aceste obiecte şi despre ce pot ele să ne spună despre galaxia noastră", a declarat Martin Cordiner.



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