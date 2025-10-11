Cristale de zircon vechi de 700 de milioane de ani arată că Grecia a fost lipită de America de Sud

Cercetarea geologilor a mai explicat că bucăţile de zircon din aceste sedimente prezintă un vârf al vârstelor cuprins între 1 și 1,5 miliarde de ani. Sursa foto: Hepta

Un nou studiu geologic sugerează că o parte din actuala Grecie ar fi putut fi, cu sute de milioane de ani în urmă, fizic conectată la ceea ce astăzi este America de Sud, a relatat publicaţia Greek Reporter. Descoperirile provin din cercetări făcute asupra formațiunilor de roci antice, mai exact cristale de zircon vechi de 700 de milioane de ani, din zona Pelagoniană, situată în nordul și centrul Greciei, care prezintă asemănări chimice și de vârstă remarcabile cu crusta din regiunea Amazonului.

Cercetătoarea principală, Olga Zlatkin, geolog la Universitatea Ebraică din Ierusalim, și echipa sa au analizat cristale de zircon găsite în roci vechi de aproape 700 de milioane de ani. Aceste minerale minuscule conțin "amprente chimice" ce au dezvăluit o origine surprinzătoare.

Studiul, publicat în revista Lithos, arată că probele din Grecia conțin caracteristici izotopice care corespund îndeaproape celor identificate în zona amazoniană a Americii de Sud.

Fragmente antice de crustă, legate de Amazonia

Jurnaliştii de la Greek Reporter au mai scris că specialista de la Universitatea Ebraică din Ierusalim a explicat că structura și vârsta zirconilor nu se potrivesc cu sursele africane sau europene cunoscute. În schimb, ele seamănă cu materialul provenit din Gondwana de vest – un supercontinent antic care a reunit cândva America de Sud, părți din Africa, Antarctica și alte mase continentale. Acest lucru sugerează că bucăți din crusta care formează astăzi Grecia ar fi putut fi odinioară parte a unei regiuni care, mai târziu, a devenit America de Sud.

Rocile analizate provin din zona Pelagoniană, o regiune geologică importantă care traversează Grecia continentală și se extinde până în Marea Egee. Studiile anterioare sugerau că aceste roci datează din era paleozoică și sunt legate de nordul Africii.

Totuși, echipa cercetătoarei Olga Zlatkin a datat graniturile din zonă la aproximativ 700 de milioane de ani și a constatat că rocile meta-sedimentare prin care acestea s-au format sunt chiar mai vechi, oferind o nouă perspectivă asupra originii geologice a Greciei.

Unul dintre cele mai vechi fragmente de scoarţă din sud-estul Europei

Cercetarea arată că bucăzile de zircon din aceste sedimente prezintă un vârf al vârstelor cuprins între 1 și 1,5 miliarde de ani. Acest tipar este compatibil cu surse sedimentare din regiunea Amazonului, nu cu cele africane sau avaloniene, care domină mare parte din geologia estului Mediteranei.

Echipa a descoperit, de asemenea, că zona a trecut printr-un alt eveniment geologic major în urmă cu aproximativ 300 de milioane de ani, cunoscut sub numele de orogenia variscană. Totuși, semnăturile mai vechi ale zirconului au rămas intacte, păstrând informații despre originea inițială a scoarței.

Cercetătoarea Olga Zlatkin a declarat că descoperirea face ca rocile din zona Pelagoniei să fie unele dintre cele mai vechi cunoscute din Grecia și printre puținele din sud-estul Europei care poartă o amprentă clară amazoniană.

Specialista de Universitatea Ebraică din Ierusalim a mai adăugat că această legătură profundă a scoarței ajută la explicarea modului în care fragmentele mici ale continentelor străvechi s-au deplasat de-a lungul globului, ajungând în zone complet noi, prin mișcarea plăcilor tectonice.

Rezultatele noului studiu oferă o nouă perspectivă asupra trecutului îndepărtat al Pământului și clarifică modul în care părți îndepărtate ale vechilor continente s-au rupt și s-au reunit de-a lungul timpului.