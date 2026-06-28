Cum au construit romanii poduri care rezistă și după 2.000 de ani. Cum făceau betonul care se „repara” singur

3 minute de citit Publicat la 14:00 28 Iun 2026 Modificat la 14:00 28 Iun 2026

Unul dintre motivele pentru care podurile romane au rezistat atât de mult este designul lor bazat pe arcuri semicirculare. Foto: Getty Images

De ce unele poduri ridicate în Antichitate sunt încă în picioare, în timp ce multe poduri moderne încep să se degradeze după doar câteva decenii? Această întrebare îi preocupă de ani buni pe ingineri și arheologi.

Un exemplu celebru este Alcántara Bridge, construit peste râul Tajo la începutul secolului al II-lea d.Hr. Deși are aproape două milenii vechime, podul continuă să impresioneze prin stabilitatea și rezistența sa, potrivit World Atlas.

Studierea unor astfel de construcții a scos la iveală detalii surprinzătoare despre tehnicile și materialele folosite de inginerii romani.

O performanță inginerească remarcabilă

De-a lungul existenței sale, Roma a construit o vastă rețea de drumuri, apeducte și poduri care au contribuit la dezvoltarea imperiului. Podurile aveau o importanță strategică majoră, fiind esențiale atât pentru deplasarea armatelor, cât și pentru comerț și viața de zi cu zi.

Începând cu secolul I î.Hr., romanii au început să ridice poduri permanente din piatră și beton realizat cu un material special numit pozzolana, un amestec pe bază de cenușă vulcanică extrem de rezistent.

Epoca de aur a construcției de poduri a fost atinsă în timpul domniei împăratului Traian. În acea perioadă a fost construit inclusiv cel mai mare pod roman cunoscut, peste Dunăre, cu o lungime de aproximativ 1.135 de metri.

Secretul arcurilor romane

Unul dintre motivele pentru care podurile romane au rezistat atât de mult este designul lor bazat pe arcuri semicirculare.

Aceste arcuri erau alcătuite din blocuri de piatră tăiate în formă de pană. Piatra centrală, numită „cheie de boltă”, bloca întregul ansamblu și distribuia uniform greutatea.

Atunci când o forță apăsa asupra podului, pietrele nu se desprindeau, ci se comprimau una în alta. Acest principiu permitea susținerea unor sarcini mari fără utilizarea unor cantități importante de mortar.

Multe dintre aceste structuri se bazau aproape exclusiv pe precizia tăierii pietrei și pe distribuția inteligentă a forțelor.

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Fundații construite în mijlocul râurilor

La fel de importanți erau și pilonii care susțineau arcurile. Pentru construcția lor în râuri cu curenți puternici, inginerii romani au inventat așa-numitele batardouri, incinte temporare realizate din pari de lemn înfipți în albia râului și etanșați cu argilă.

Aceste structuri permiteau evacuarea apei din zona de lucru și turnarea fundațiilor în condiții uscate. Numeroși piloni construiți astfel sunt vizibili și astăzi, oferind dovezi ale nivelului impresionant de cunoștințe tehnice de care dispuneau romanii.

Betonul roman care se „repara” singur

Poate cel mai fascinant secret al longevității podurilor romane se ascunde în compoziția betonului.

Mult timp, cercetătorii au crezut că anumite fragmente de var găsite în beton erau rezultatul unor erori de amestecare. Analize recente au arătat însă că acestea au fost introduse intenționat.

În timpul preparării betonului se folosea var nestins, încălzit la temperaturi foarte ridicate. Acest proces accelera întărirea materialului și producea reacții chimice benefice.

Mai mult, fragmentele de var puteau contribui la un fenomen asemănător „autovindecării”. Atunci când apăreau fisuri, apa dizolva parțial aceste incluziuni de var, iar materialul rezultat umplea crăpăturile și consolida structura.

Practic, betonul roman avea capacitatea de a-și repara în timp anumite defecte minore.

De ce podurile moderne rezistă mai puțin?

La prima vedere, pare surprinzător că o construcție de 2.000 de ani poate fi mai durabilă decât una modernă. Totuși, există diferențe importante.

Podurile romane erau traversate de pietoni, animale și căruțe, în timp ce podurile actuale trebuie să suporte zilnic mii de automobile și camioane grele.

În plus, multe poduri moderne sunt realizate din beton armat cu oțel. Deși această soluție este eficientă și mai ieftină, armătura metalică poate rugini atunci când apa și sărurile pătrund în structură. Coroziunea slăbește betonul și accelerează degradarea.

Din acest motiv, numeroși ingineri studiază astăzi tehnicile romane pentru a dezvolta materiale mai rezistente și mai durabile.

O moștenire care sfidează timpul

Podurile romane reprezintă una dintre cele mai impresionante realizări inginerești ale lumii antice. Combinația dintre designul inteligent al arcurilor, fundațiile solide și betonul inovator le-a permis să reziste secolelor, războaielor, inundațiilor și cutremurelor.

În timp ce multe construcții moderne necesită reparații majore după câteva decenii, unele poduri romane continuă să fie folosite și astăzi, demonstrând că ingeniozitatea și atenția la detalii pot învinge timpul.