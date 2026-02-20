De ce a lansat Japonia o cutie de lemn în spațiu. Ar fi soluția la una dintre cele mai mari probleme ale viitorului

Cercetătorii susțin că materialul ales ar putea diminua impactul ecologic al sateliților scoși din uz. Foto: NASA Gov

Cel mai mare obstacol cu ​​care s-a confruntat întotdeauna explorarea spațiului au fost limitările tehnologice, motiv pentru care astăzi facem progrese atât de semnificative în acest domeniu datorită dezvoltării de noi sisteme, roboți și Inteligență Artificială. În acest context, Japonia a lansat un satelit inovator, în formă de cub, din lemn, despre care se susține că poate rezolva una dintre problemele viitoare (deși din ce în ce mai iminente) legate de creșterea activității umane în spațiu, scrie eleconomista.es.

Inițiativa este rezultatul colaborării dintre Universitatea din Kyoto și compania Sumitomo Forestry. Cercetătorii susțin că materialul ales ar putea diminua impactul ecologic al sateliților scoși din uz.

În ultimii ani, numărul dispozitivelor trimise pe orbită, sateliți, sonde și alte echipamente, a crescut constant și se estimează că va continua să se multiplice. Pe lângă aglomerarea orbitelor, o altă problemă majoră este ce se întâmplă cu aceste aparate după ce își încheie misiunea. În mod obișnuit, ele sunt readuse în atmosferă pentru a se dezintegra. Însă arderea aluminiului din care sunt fabricate generează particule fine de oxid de aluminiu, care pot rămâne suspendate în atmosferă timp îndelungat.

Proiectul, denumit LignoSat, propune o alternativă. Lemnul, spun dezvoltatorii, are un comportament surprinzător în spațiu: în absența oxigenului nu arde și nu putrezește, iar variațiile extreme de temperatură (de la -120°C la +120°C) nu îl afectează la fel ca pe metale, care se dilată și se contractă.

Înainte de lansare, mai multe tipuri de lemn au fost testate timp de peste un an în condiții spațiale, iar probele au revenit pe Pământ fără deteriorări semnificative. În final, echipa a ales lemnul de magnolie, apreciat pentru stabilitatea dimensională și ușurința de prelucrare.

Avantajul major apare la finalul ciclului de viață: la reintrarea în atmosferă, structura din lemn se descompune prin ardere, generând în principal vapori de apă și cantități reduse de dioxid de carbon, fără reziduuri metalice persistente.