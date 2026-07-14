Descoperire impresionantă în Egipt: 18 morminte antice ascundeau un ritual funerar rar. Ce erau amuletele din aur puse în gura morților

Descoperirea a fost făcută în situl arheologic Marina El Alamein. Foto: Getty Images

O nouă campanie arheologică desfășurată pe coasta de nord-vest a Egiptului a scos la lumină 18 morminte datând din perioada ptolemeică și cea romană, alături de zeci de obiecte funerare și amulete din aur care oferă noi informații despre credințele religioase ale locuitorilor din Antichitate, potrivit Euronews.

Descoperirea a fost făcută în situl arheologic Marina El Alamein, locul unde s-a aflat odinioară orașul antic Leukaspis, situat la aproximativ 300 de kilometri de Cairo. Anunțul a fost făcut de Ministerul egiptean al Turismului și Antichităților.

Prin această campanie, numărul total al mormintelor identificate în zonă a ajuns la 44, de la descoperirea sitului, în 1986.

Cercetătorii au găsit 24 de foițe subțiri din aur așezate în gura unor persoane înhumate

Arheologii au identificat 11 complexe funerare subterane, săpate direct în stâncă, precum și alte șapte morminte construite la suprafață din blocuri de calcar. Unele dintre acestea s-au păstrat aproape intacte, fiind încă protejate de structurile originale.

Săpăturile au scos la iveală numeroase obiecte de uz funerar și ceremonial, printre care opaițe, amfore, vase ceramice foarte bine conservate, bazine din piatră și mici altare. Una dintre cele mai importante descoperiri este un sarcofag din granit, lung de aproximativ 2,5 metri, în interiorul căruia se află încă rămășițe umane.

Cea mai spectaculoasă descoperire este însă legată de un vechi ritual funerar. Cercetătorii au găsit 24 de foițe subțiri din aur așezate în gura unor persoane înhumate.

Ritualul cunoscut sub numele de „limba de aur”

Acestea făceau parte din ritualul cunoscut sub numele de „limba de aur”, practicat în perioadele elenistică și romană. Potrivit arheologilor, se credea că aurul îi oferea celui decedat puterea de a vorbi cu zeii lumii de dincolo în viața de apoi.

Tot în cadrul săpăturilor a fost descoperită și o amuletă din aur reprezentând Ochiul lui Horus, unul dintre cele mai importante simboluri ale Egiptului antic. În tradiția egipteană, acesta era asociat cu protecția, vindecarea și renașterea, iar prezența sa în morminte arată că vechile credințe egiptene au continuat să fie respectate chiar și în perioadele în care influențele grecești și romane erau puternice.

Ministrul egiptean al Turismului și Antichităților, Sherif Fathy, a declarat că noua descoperire confirmă importanța istorică a orașului antic Leukaspis, menționat încă din Antichitate de geograful grec Strabon.

Aflat la aproximativ 100 de kilometri vest de Alexandria, Leukaspis a fost un important centru comercial și cultural care făcea legătura dintre Egipt și restul bazinului mediteranean. Astăzi, situl de la Marina El Alamein este considerat unul dintre cele mai bine conservate orașe de coastă din perioada clasică descoperite în Egipt.