Descoperire incredibilă după taifunul Kalmaegi: o epavă misterioasă, veche de secole, a ieșit la suprafață

2 minute de citit Publicat la 21:52 10 Noi 2025 Modificat la 21:52 10 Noi 2025

Această imagine cu epavei a fost realizată pe 9 noiembrie 2025, în urma taifunului Kalmaegi. Sursa foto: Profimedia Images

O eroziune costieră majoră cauzată de taifunul Kalmaegi a scos la iveală o epavă veche de câteva secole în Vietnam, oferind astfel posibilitatea de a recupera ceea ce ar putea fi o descoperire istorică majoră, potrivit experţilor, informează AFP, conform Agerpres.

Descoperită iniţial în 2023, în largul coastelor oraşului Hoi An, această navă de cel puţin 17,4 metri lungime, a cărei cocă din lemn a supravieţuit aproape intactă sutelor de ani de mare agitată, ajunsese din nou sub apă înainte ca autorităţile să poată interveni pentru recuperarea ei.

Experţii nu au datat încă epava, însă primele indicii sugerează că aceasta a fost construită între secolele al XIV-lea şi al XVI-lea, într-o perioadă în care Hoi An – a cărui zonă veche este înscrisă în Patrimoniul Mondial UNESCO – se afla în centrul unui comerţ regional prosper.

› Vezi galeria foto ‹

"Ne pregătim în prezent să solicităm o autorizaţie pentru o intervenţie arheologică de urgenţă", a declarat luni pentru AFP Pham Phu Ngoc, directorul Centrului pentru conservarea patrimoniului cultural mondial din Hoi An.

O echipă de experţi de la centrul de conservare din Hoi An, de la Universitatea din Ho Chi Minh şi de la un muzeu local a inspectat epava anul trecut.

Pe lângă o estimare aproximativă a vechimii sale, aceştia au descoperit că nava fusese construită din "lemn durabil şi foarte rezistent" şi ranforsată cu materiale impermeabile pentru a-i etanşa îmbinările.

"Structura navei sugerează că era capabilă să parcurgă distanţe lungi (...)", indicase centrul din Hoi An într-un comunicat anterior.

Epava riscă "să se deterioreze grav dacă nu se iau imediat măsuri de conservare", având în vedere puternica eroziune costieră şi expunerea frecventă la condiţii meteorologice dificile, potrivit aceleiaşi surse.

Luni, epava era încă vizibilă, iar o mulţime se adunase pe plajă pentru a-i admira structura impresionantă.